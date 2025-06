Maddie-Tatverdächtiger im Interview: "Halbe Welt hält mich für einen grausamen Vergewaltiger"

Christian B. (48) sitzt aktuell eine Haftstrafe wegen einer Vergewaltigung ab. Wenn im Fall Maddie keine Anklage erfolgt, ist er spätestens ab September frei. © Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa

Derzeit seien Abwasserkanäle Gegenstand von Untersuchungen, die während der Zeit ihres Verschwindens gebaut wurden - möglicherweise wurde das Mädchen in eine Baugrube geworfen.

Der tatverdächtige Christian B. (48) sitzt noch bis September eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer damals 72-jährigen US-Amerikanerin ab.

Bis zu seiner Entlassung muss eine Anklage im Fall Maddie erhoben werden - die Ermittler haben eine knappe Frist, stichhaltige Beweise zu finden.

"Er wirkte intelligent auf mich", so Ulrich Oppold in einem Beitrag von "RTL - Punkt 8" vom heutigen Dienstag. "Er wusste genau, was er sagen wollte und vor allem, was nicht."

Seine Unschuld habe der 48-Jährige immer wieder betont. "Ich bin seit vielen Jahren für etwas in Haft, dass ich gar nicht begangen haben kann. Die halbe Welt hält mich für einen grausamen Vergewaltiger."

Im Oktober letzten Jahres wurde er in einem Prozess um drei Vergewaltigungen und zwei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch freigesprochen. Zu Maddie wollte er sich überhaupt nicht äußern.

"Ich hatte das Gefühl, da sitzt ein Mann vor mir, der sich keinerlei Schuld bewusst ist", berichtet Oppold.