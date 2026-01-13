34-Jährige seit Tagen vermisst und vermutlich schwanger: Polizist (30) führt Kollegen zu Leiche

Seit Tagen wird eine 34-Jährige aus Graz vermisst. Nun wurde ein 30 Jahre alter Polizist festgenommen.

Graz (Österreich) - Seit dem 10. Januar sucht die Polizei fieberhaft nach Johanna G. (34). Nun wurde ein 30 Jahre alter Polizist festgenommen, der offenbar zuletzt mit ihr Kontakt hatte. Er legte ein Teilgeständnis ab und führte seine Kollegen zu einer Leiche im Wald.

Wo ist Johanna G. (34)? © LKA Steiermark Der Vermissten-Fall von Johanna liest sich wie ein TV-Krimi: Am Samstag meldete die Mutter die 34-Jährige als vermisst, da sie ihre Tochter nicht mehr erreichen konnte. In der Folge überprüften die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark die Wohnung der Vermissten in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) sowie mögliche Hinwendungsorte - jedoch ohne Erfolg. Am Montagnachmittag nahm die Polizei schließlich einen Polizisten, der laut Kronen Zeitung Beamter bei der Anti-Terror-Einheit Cobra sein soll, fest. Der aus dem Bezirk Südoststeiermark stammende 30-Jährige hatte Johanna vor einigen Monaten über eine Dating-App kennengelernt. Laut einem Chatverlauf mit einer Freundin der Vermissten stand der Mann am vergangenen Freitagabend - also einen Tag vor dem Verschwinden - noch in Kontakt mit Johanna.

Ist Vermisste möglicherweise schwanger vom Polizisten?

Die österreichische Polizei sucht fieberhaft nach der Vermissten. © Matthias Röder/dpa Bei der Vernehmung zeigte sich der 30-Jährige laut Polizei kooperativ, stritt jedoch ein Treffen mit der Österreicherin ab. Dass er mit Johanna kurz vor der Vermisstenmeldung in Kontakt gestanden hatte, gab er erst später zu. Inzwischen habe er laut Polizei nun ein Teilgeständnis abgelegt und seine Kollegen zu einer Leiche in einem Wald geführt. Es werde untersucht, ob es sich bei der Leiche um die vermisste Frau handle, hieß es. Derweil wird wild um das Motiv des Polizisten spekuliert: Laut der Kronen Zeitung soll die Vermisste schwanger sein - möglicherweise von dem festgenommenen 30-Jährigen. Dutzende Polizisten hatten am Montag erneut intensiv nach der 1,76 Meter großen und blonden Steirerin gesucht. "Aktuellen Ermittlungen zufolge kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid gänzlich ausgeschlossen werden", teilten die Beamten mit. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Rufnummer 059133/603333.

