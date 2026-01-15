Sorge um Noah (8) aus Frankfurt wächst: Junge bleibt trotz intensiver Suche verschwunden

Frankfurt am Main - In Frankfurt am Main sucht die Polizei weiterhin nach dem achtjährigen Noah .

Noah (8) war am Mittwochmorgen zu seiner Schule gebracht worden, kam aber nicht im Klassenzimmer an. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Das Kind sei am Mittwochmorgen mit Pudelmütze und Schulranzen an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, "suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf", teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.

Die Polizei setze umfangreiche Maßnahmen um, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Es werde im gesamten Stadtgebiet nach dem Jungen gesucht, alle Streifen seien eingebunden. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

"Wir gehen auch diversen Hinweisen nach", sagte der Sprecher. Es gingen immer mehr davon ein.

Auch im familiären Umfeld des Jungen werde ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen.

Ausgewertet werde zudem die Videoüberwachung in dem Viertel. Im Einsatz sei auch die Wasserschutzpolizei, um den Bereich rund um den Main abzusuchen, der sich in wenigen hundert Metern von der Schule entfernt befindet.