Sorge um Noah (8) aus Frankfurt wächst: Junge bleibt trotz intensiver Suche verschwunden
Von Markus Lenhardt
Frankfurt am Main - In Frankfurt am Main sucht die Polizei weiterhin nach dem achtjährigen Noah.
Das Kind sei am Mittwochmorgen mit Pudelmütze und Schulranzen an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, "suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf", teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.
Die Polizei setze umfangreiche Maßnahmen um, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Es werde im gesamten Stadtgebiet nach dem Jungen gesucht, alle Streifen seien eingebunden. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.
"Wir gehen auch diversen Hinweisen nach", sagte der Sprecher. Es gingen immer mehr davon ein.
Auch im familiären Umfeld des Jungen werde ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen.
Ausgewertet werde zudem die Videoüberwachung in dem Viertel. Im Einsatz sei auch die Wasserschutzpolizei, um den Bereich rund um den Main abzusuchen, der sich in wenigen hundert Metern von der Schule entfernt befindet.
Polizei suchte Schule und die bekannten Anlaufstellen von Noah ab
Bereits am Mittwoch hätten Polizistinnen und Polizisten sowohl die Schule als auch die bekannten Anlaufstellen des Jungen abgesucht, teilte die Polizei mit.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,35 Meter groß
- kurze, dunkle Haare
- beigefarbener Pullover
- helle Hose
- schwarze Daunenjacke
- grün-gelb-blaue Pudelmütze
Zudem hat Noah einen blauen Schulranzen mit Astronauten dabei.
Die Polizei fragt: Wer hat den Achtjährigen seit Mittwochmorgen ab 8 Uhr gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Dienststelle entgegen.
Titelfoto: Polizeipräsidium Frankfurt am Main