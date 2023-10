Verzweifelte Suche: Mathis (5) noch immer verschwunden – Taucher im Einsatz

Mathis W. (5) wird mittlerweile seit fünf Tagen in Saarbrücken vermisst. © Bildmontage: Matthias Balk/dpa, Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

"Auch an Tag fünf nach dem Verschwinden von Mathis geht die Polizei intensiv allen Hinweisen nach", hieß es am gestrigen Freitag in einer Mitteilung der Behörde.



Ganz Deutschland sucht derzeit nach dem autistischen Jungen, der am Montagabend gegen 18.30 Uhr plötzlich von einem Spielplatz in der Saarbrücker Innenstadt verschwunden war.

Immer wieder werden von der zwölfköpfigen Ermittlungsgruppe "EG Spielplatz" neue Hinweise geprüft, Orte wieder abgesucht.

"Der Suchbereich wurde seit dem Verschwinden des Jungen sukzessive ausgeweitet und erstreckt sich aktuell von der Westspange, über den Innenstadtbereich, bis hin zum Osthafen", so die Polizei am Freitag.

Außerdem brachte die Wasserpolizei auch Schiffe auf der Saar zum Einsatz, mit deren Hilfe, um das Kind zu finden. Ziel sei es gewesen, durch Aufwirbelungen des Wassers möglicherweise neue Bereiche freizulegen, die vorher verborgen geblieben waren.