Nächtliche Schüsse in Schöneberg: Wer hat etwas gesehen oder gehört?

Berlin - In der Nacht zu Dienstag fallen mehrere Schüsse in Berlin-Schöneberg . Zwei Männer werden schwer verletzt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und benötigt Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Berliner Polizei sucht nach Zeugen für die Schießerei in Schöneberg. © Michael Ukas/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll gegen 2.35 Uhr vor der Bülowstraße 50 mehrfach auf die 22 und 23 Jahre alten Männer, sowie auf einen schwarzen Skoda geschossen worden sein.

Die beiden Opfer wurden schließlich in der benachbarten Kurfürstenstraße entdeckt und mussten mit Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter konnten unerkannt mit einem Auto vom Tatort flüchten.

Daher fragen die Ermittler, wer die Schüsse gehört oder wer beteiligte Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang damit beobachtet hat. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Wer Fotos oder Videos von der Tat oder den Tätern gemacht hat, kann diese auch anonym unter be.hinweisportal.de/buelow50 hochladen.