Jecken aufgepasst: So kommt Ihr an Tickets für den Kölner Karneval 2026

Köln - Kölle Alaaf! Seit Dienstag (28. Oktober) um 11 Uhr hat das Festkomitee Kölner Karneval den Online-Verkauf für alle großen Sitzungen und Tribünenplätze am Rosenmontagszug gestartet.

Die Karnevalssitzungen in Köln sind legendär: Mit hochkarätigen Künstlern, Tanzgruppen und kölschem Humor sorgen sie für ausgelassene Partystimmung in den Sälen und werden live im Fernsehen übertragen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wer also 2026 mitten im kölschen Fastelovends-Herz dabei sein will, sollte schnell sein. Die Karten für die beliebten TV-Sitzungen sind jedes Jahr ruckzuck weg.

Dabei sind natürlich die ganz Großen der kölschen Szene: Kasalla, Brings, Volker Weininger, die Bläck Fööss, Achnes Kasulke, Mark Metzger, Martin Schopps und klar, das Kölner Dreigestirn 2026 darf auch nicht fehlen.

Los mit den Veranstaltungen geht es am 11. Januar 2026 mit der Proklamation des Kölner Kinderdreigestirns.

Drei Tage später, am 14. Januar, folgt die ZDF-Mädchensitzung "Kölle Alaaf", bei der wieder jede Menge Stimmung, Musik und kölscher Humor garantiert sind.

Am 30. Januar steigt dann die große WDR4-Kostümsitzung, bevor am 4. und 6. Februar 2026 gleich zwei ARD-Fernsehsitzungen unter dem Motto "Karneval in Köln" ausgestrahlt werden.

Die Links zu den Tickets befinden sich auf der offiziellen Website des Festkomitees.