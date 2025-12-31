Silvester 2025/26 in Köln: Wo Feuerwerk tabu ist und welche Straßen dicht sind

Köln - Silvester knallt es in der Domstadt wieder - aber nicht überall! Die Stadt Köln zieht zum Jahreswechsel erneut die Reißleine und richtet eine große Böllerverbotszone in der Innenstadt ein. Wo Ihr noch zünden dürft und welche Straßen und Brücken in der Nacht dicht sind, erfahrt Ihr hier.

Feuerwerk und Böller sind zum Neujahrswechsel in Köln nicht überall erlaubt. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Grund dafür sind laut Stadt die vielen Beschwerden der vergangenen Jahre über Lärm, Feinstaub, Müllberge und Angriffe auf Einsatzkräfte.

Immer wieder wurden Polizei, Ordnungsamt und Rettende mit Böllern attackiert. Die Verantwortlichen reagieren und setzen damit einen Beschluss aus dem Jahr 2023 um.

Die Verbotszone zieht sich linksrheinisch bis zu den Ringen und schließt diese komplett ein. In diesem Bereich sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 verboten. Also: Böller, Chinaböller, Knallketten und Co. Erlaubt bleiben Raketen und Batteriefeuerwerk sowie alles, was mehr Show als Krach macht.

Das Ordnungsamt ist an Neujahr wieder unterwegs und verteilt Bußgelder. Wer sich nicht an das Verbot halten möchte, zahlt schnell bis zu 200 Euro. Das Sprengstoffgesetz erlaubt in Härtefällen sogar Strafen bis 50.000 Euro.

Und auch dieses Jahr gilt wieder: Rund um den Dom ist das Mitnehmen von Feuerwerk komplett verboten. Außerdem bleibt das Böllern wie immer tabu in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheimen und Kitas.