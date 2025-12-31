Silvester 2025/26 in Köln: Wo Feuerwerk tabu ist und welche Straßen dicht sind
Köln - Silvester knallt es in der Domstadt wieder - aber nicht überall! Die Stadt Köln zieht zum Jahreswechsel erneut die Reißleine und richtet eine große Böllerverbotszone in der Innenstadt ein. Wo Ihr noch zünden dürft und welche Straßen und Brücken in der Nacht dicht sind, erfahrt Ihr hier.
Grund dafür sind laut Stadt die vielen Beschwerden der vergangenen Jahre über Lärm, Feinstaub, Müllberge und Angriffe auf Einsatzkräfte.
Immer wieder wurden Polizei, Ordnungsamt und Rettende mit Böllern attackiert. Die Verantwortlichen reagieren und setzen damit einen Beschluss aus dem Jahr 2023 um.
Die Verbotszone zieht sich linksrheinisch bis zu den Ringen und schließt diese komplett ein. In diesem Bereich sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 verboten. Also: Böller, Chinaböller, Knallketten und Co. Erlaubt bleiben Raketen und Batteriefeuerwerk sowie alles, was mehr Show als Krach macht.
Das Ordnungsamt ist an Neujahr wieder unterwegs und verteilt Bußgelder. Wer sich nicht an das Verbot halten möchte, zahlt schnell bis zu 200 Euro. Das Sprengstoffgesetz erlaubt in Härtefällen sogar Strafen bis 50.000 Euro.
Und auch dieses Jahr gilt wieder: Rund um den Dom ist das Mitnehmen von Feuerwerk komplett verboten. Außerdem bleibt das Böllern wie immer tabu in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheimen und Kitas.
Silvester in Köln: Diese Straßen und Brücken werden dichtgemacht
Weil an Silvester traditionell viele Menschen in der Innenstadt und auf die Rheinbrücken strömen, haut die Stadt wieder einen ganzen Katalog an Sperrungen raus:
Brücken
- Deutzer Brücke: ab 20 Uhr Richtung Heumarkt dicht
- Hohenzollernbrücke: ab 18.30 Uhr komplett für Fuß- und Radverkehr gesperrt
- Severinsbrücke: ab 22 Uhr Richtung City dicht, Geh- und Radwege Richtung Deutz auch zu
- Zoobrücke: ab 22 Uhr für Fuß- und Radverkehr gesperrt
- Mülheimer Brücke und Südbrücke: bleiben offen
Domumgebung
Ab 18.30 Uhr werden zahlreiche Straßen rund um den Dom gesperrt - darunter Komödienstraße, Trankgasse, Marzellenstraße, Dompropst-Ketzer-Straße und viele weitere.
Wichtig: Die Parkhäuser bleiben erreichbar.
Halteverbote gelten vom 31. Dezember, 15 Uhr, bis 1. Januar, 0 Uhr.
Weitere Bereiche
- Konrad-Adenauer-Ufer: bei Bedarf gesperrt
- Hohenzollernring: bei zu großem Andrang dicht
- Zülpicher Viertel: ebenfalls mögliche Vollsperrung
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa