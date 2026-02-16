Rosenmontagszug im Ticker: Der Zoch ist gestartet

Der TAG24-Liveticker versorgt dich mit den wichtigsten Informationen zum absoluten Highlight des Kölner Straßenkarnevals: dem Rosenmontagszug.

Von Jonas Reihl

Köln - Mit dem Rosenmontagszug erreicht der Kölner Karneval seinen Höhepunkt. TAG24 behält für Dich die Narrenkappe auf und versorgt Dich im Liveticker mit den wichtigsten Infos zum größten Zoch in Deutschland.

Am Montag müssen sich die Kölner Karnevalisten auf Regen und starken Wind einstellen. Der Laune wird das aber wohl keinen Abbruch tun. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss für den Rosenmontagszug an der Severinstorburg am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt. Los geht es um 10 Uhr. Die ersten Wagen sollen dann gegen 13.45 Uhr den Endpunkt an der Gregorius-Maurus-Straße (ehemals Mohrenstraße) erreichen. Bis dahin werden sich allerdings längst noch nicht alle Teilnehmer am Chlodwigplatz in Bewegung gesetzt haben – bis die letzten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen den Zugweg absolviert haben, dauert es in der Regel noch einige Stunden länger. Köln Lokal Etliche Notrufe pro Tag: So oft alarmierten Kölner 2025 die Feuerwehr Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Rosenmontagszug findest Du hier im TAG24-Newsticker.

Zugleiter Marc Michelske hat pünktlich den Startschuss für den Rosenmontagszug gegeben. © Oliver Berg/dpa

Pünktlich um 10 Uhr hat Zugleiter Marc Michelske den Kölner Rosenmontagszug mit einem Countdown feierlich eröffnet. Mit Tanz und lautem Gesang starten die Kölschen Jecken ihren Umzug.

Auch in diesem Jahr wird der WDR wieder den Rosenmontagszug in Köln live übertragen. Los geht es schon um 9.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sabine Heinrich und Guido Cantz. Zudem wird Komiker und Schauspieler Martin Klemmnow als Reporter Stimmungsbilder der Besucherinnen und Besucher einfangen.

9.05 Uhr: Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet

Trotz des schlechten Wetters rechnet die Stadt im Vorfeld mit etwa 12.000 jecken Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die auf der rund 8,5 Kilometer langen Strecke etwa 300 Tonnen Kamelle (Süßigkeiten) und über 300.000 Strüßjer (Blumensträuße) verteilen.

8.53 Uhr: So fahren Bus und Bahn am Rosenmontag

Die KVB-Haltestelle "Chlodwigplatz" wird während des Rosenmontagszugs nicht bedient. (Archivbild) © Christoph Selbach / Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Wie die Stadt mitteilt, fahren die Bahnen am Rosenmontag nach dem regulären Freitagsfahrplan, die Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Ab dem frühen Dienstagmorgen um 1.15 Uhr erfolgt der Nachtverkehr außerdem im 30-Minuten-Takt. Zudem entfallen zeitweise einige Haltestellen: So können die Linien 1, 7 und 9 voraussichtlich zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr nicht zwischen "Neumarkt" und "Heumarkt" verkehren, während die Linie 15 weder "Chlodwigplatz" noch "Ubierring" anfährt. Darüber hinaus entfällt während des Rosenmontagszugs die Haltestelle "Kartäuserhof" komplett.

8.36 Uhr: Die ersten Jecken versammeln sich

Entlang der Zugstrecke, hier auf der Severinstraße, sichern sich die ersten Närrinnen und Narren am Montagmorgen bereits die besten Plätze. © Christoph Reichwein/dpa

Trotz der düsteren Wetteraussichten füllen sich die Straßen in Köln allmählich. Entlang der Zugstrecke sichern sich die ersten Jecken seit den Morgenstunden die besten Plätze, insbesondere im Bereich der Severinstraße.

8.29 Uhr: Diese Straßen sind gesperrt

Seit Montagmorgen um 5.30 Uhr sind weite Teile der Kölner Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Die meisten Parkhäuser und Tiefgaragen in den Parkquartieren Dom/Rhein und Neumarkt sind daher nicht erreichbar. Unter anderem ist die Deutzer Brücke bis zu Ende des Rosenmontagszugs komplett gesperrt. Zudem kann der Bereich östlich des Hohenzollernrings zwischen Magnusstraße/Burgmauer und Appellhofplatz sowie zwischen Mittelstraße und nördlicher Umfahrung des Neumarkts ausschließlich über die Glockengasse und die Tunisstraße in südliche Richtung verlassen werden. Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer im Kwartier Latäng ab 14 Uhr mit einzelnen Straßensperrungen rechnen. Je nach Personenaufkommen und Bedarf könnte es laut Stadt aber auch schon vorher zu Einschränkungen rund um Zülpicher Straße, Dasselstraße/Moselstraße, Roonstraße und Hohenstaufenring kommen.

7.50 Uhr: Dieses provokante Motiv zeigt der geheime Persiflage-Wagen

Bis zuletzt hat das Festkomitee Kölner Karneval den letzten Persiflage-Wagen streng geheim gehalten, nun ist die Katze aus dem Sack: Zu sehen sein wird der iranische Politiker und Religionsführer Ali Chamenei (86), wie er blutrünstig sein eigenes Volk verschlingt. Wie der "WDR" berichtet, muss der Wagen unter Polizeischutz von der Wagenbauhalle bis zum Zug-Startort am Chlodwigplatz eskortiert werden.

6.55 Uhr: Düstere Wetteraussichten für Närrinnen und Narren