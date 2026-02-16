Rosenmontagszug im Ticker: Dieses provokante Motiv zeigt der geheime Persiflage-Wagen

Der TAG24-Liveticker versorgt dich mit den wichtigsten Informationen zum absoluten Highlight des Kölner Straßenkarnevals: dem Rosenmontagszug.

Von Jonas Reihl

Köln - Mit dem Rosenmontagszug erreicht der Kölner Karneval seinen Höhepunkt. TAG24 behält für Dich die Narrenkappe auf und versorgt Dich im Liveticker mit den wichtigsten Infos zum größten Zoch in Deutschland.

Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss für den Kölner Rosenmontagszug an der Severinstorburg in der Südstadt. © Oliver Berg/dpa Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss für den Rosenmontagszug an der Severinstorburg am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt. Los geht es um 10 Uhr. Die ersten Wagen sollen dann gegen 13.45 Uhr den Endpunkt an der Gregorius-Maurus-Straße (ehemals Mohrenstraße) erreichen. Bis dahin werden sich allerdings längst noch nicht alle Teilnehmer am Chlodwigplatz in Bewegung gesetzt haben – bis die letzten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen den Zugweg absolviert haben, dauert es in der Regel noch einige Stunden länger. Köln Lokal Etliche Notrufe pro Tag: So oft alarmierten Kölner 2025 die Feuerwehr Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Rosenmontagszug findest Du hier im TAG24-Newsticker.

7.50 Uhr: Dieses provokante Motiv zeigt der geheime Persiflage-Wagen

Bis zuletzt hat das Festkomitee Kölner Karneval den letzten Persiflage-Wagen streng geheim gehalten, nun ist die Katze aus dem Sack: Zu sehen sein wird der iranische Politiker und Religionsführer Ali Chamenei (86), wie er blutrünstig sein eigenes Volk verschlingt. Wie der "WDR" berichtet, muss der Wagen unter Polizeischutz von der Wagenbauhalle bis zum Zug-Startort am Chlodwigplatz eskortiert werden.

6.55 Uhr: Düstere Wetteraussichten für Närrinnen und Narren

Am Montag müssen sich die Kölner Karnevalisten auf Regen und starken Wind einstellen. Der Laune wird das aber wohl keinen Abbruch tun. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa