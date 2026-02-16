Rosenmontagszug im Ticker: Dieses provokante Motiv zeigt der geheime Persiflage-Wagen
Köln - Mit dem Rosenmontagszug erreicht der Kölner Karneval seinen Höhepunkt. TAG24 behält für Dich die Narrenkappe auf und versorgt Dich im Liveticker mit den wichtigsten Infos zum größten Zoch in Deutschland.
Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss für den Rosenmontagszug an der Severinstorburg am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt.
Los geht es um 10 Uhr. Die ersten Wagen sollen dann gegen 13.45 Uhr den Endpunkt an der Gregorius-Maurus-Straße (ehemals Mohrenstraße) erreichen.
Bis dahin werden sich allerdings längst noch nicht alle Teilnehmer am Chlodwigplatz in Bewegung gesetzt haben – bis die letzten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen den Zugweg absolviert haben, dauert es in der Regel noch einige Stunden länger.
Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Rosenmontagszug findest Du hier im TAG24-Newsticker.
7.50 Uhr: Dieses provokante Motiv zeigt der geheime Persiflage-Wagen
Bis zuletzt hat das Festkomitee Kölner Karneval den letzten Persiflage-Wagen streng geheim gehalten, nun ist die Katze aus dem Sack: Zu sehen sein wird der iranische Politiker und Religionsführer Ali Chamenei (86), wie er blutrünstig sein eigenes Volk verschlingt.
Wie der "WDR" berichtet, muss der Wagen unter Polizeischutz von der Wagenbauhalle bis zum Zug-Startort am Chlodwigplatz eskortiert werden.
6.55 Uhr: Düstere Wetteraussichten für Närrinnen und Narren
Die Wetterprognosen bereiten den kölschen Jecken am Montag große Sorgenfalten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet schon ab dem Morgen Regenschauer und kühle Temperaturen von maximal sieben Grad. Zudem kann es immer wieder zu Gewittern mit sturmartigen Böen kommen.
Das Festkomitee Kölner Karneval verbreitete am Sonntag trotz der düsteren Aussichten Zuversicht: "Nach derzeitigem Stand kann der Kölner Rosenmontagszug trotz teilweise schlechter Wetterprognose uneingeschränkt stattfinden", hieß es in einem Statement.
Schließlich hätten die Verantwortlichen das Zugkonzept auf "verschiedene Wetterszenarien" ausgelegt und so flexibel gestaltet, dass man sehr zuversichtlich sei, "den Zoch ohne größere Einschränkungen durchführen zu können."
Die Wetterlage soll im Tagesverlauf weiter beobachtet und die Besucher gegebenenfalls erneut informiert werden. Hinweise für Besucher geben auch die Warn-Apps Nina und Katwarn.
