Straßenkunst, Pascha-Nutzung, Abwassergebühr: Kölner Stadtrat beschließt neue Regelungen

Köln - Der Kölner Stadtrat hat in einer Sitzung am Donnerstag neue Regelungen zur Gestaltung des Stadtlebens beschlossen. Eine davon betrifft insbesondere Straßenkünstlerinnen und -künstler im Dom-Umfeld.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) hat die Stadtratssitzung am Donnerstag geleitet. © Gregorio Borgia/AP/dpa

Denn rund um das Kölner Wahrzeichen will der Stadtrat künftig sogenannte "Schutzzonen" einrichten, um Straßenmalerei am Dom sowie Straßenmusik auf der Hohen Straße zu unterbinden.

Hintergrund dazu sind Konflikte mit Künstlerinnen und Künstlern, die rund um die christliche Kirche seit Jahren Länderflaggen auf den Boden malen und damit Spenden sammeln. Zudem hatten sich zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner in der Innenstadt über Lärmbelästigung durch Straßenmusiker beschwert.

Darüber hinaus ging es in der Stadtratssitzung auch um die Frage, wie es in Zukunft mit dem größten Bordell Deutschlands, dem Pascha, weitergehen soll.

Das Grundstück und Haus an der Hornstraße wurden erst kürzlich von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Aktion soll im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine Menschenschleuser-Bande stehen. Seitdem wurde in Köln offensiv darüber nachgedacht, ob die Stadt das Laufhaus nicht kaufen und in eine Obdachlosenunterkunft umwandeln könne.