Party vorbei? Jetzt greift die Stadt Köln am Brüsseler Platz durch

Köln - Der Streit um den Brüsseler Platz in der Kölner City ist um ein weiteres Kapitel reicher: Am Donnerstag wurde das Alkoholkonsum- und -mitführverbot vom Stadtrat bestätigt.

Der Brüsseler Platz in der Innenstadt gilt als Szenetreff beim Kölner Partyvolk. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Mit Stimmen der Grünen, CDU, SPD, Linken und Volt wurde eine entsprechende und bis zum 31. März 2028 geltende Verordnung in der Stadtratssitzung verabschiedet. Diese ersetzt ab sofort die bislang gültige Allgemeinverfügung. Zuvor hatte das Kölner Verwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass das bestehende Verbot nicht auf Basis einer Allgemeinverfügung erlassen werden darf.

Daneben urteilte das Oberverwaltungsgericht NRW bereits im Jahr 2023, dass die Stadt schärfere Lärmschutzauflagen am Brüsseler Platz durchsetzen muss. Ein zwischenzeitlich ausgesprochenes Verweilverbot wurde jedoch als "nicht verhältnismäßig" eingestuft.

Zuletzt wurde der Stadt sogar eine Strafe angedroht, sollten entsprechende Maßnahmen nicht bis zum 15. Mai 2026 umgesetzt werden. Der Stadtrat stand daher unter Handlungsdruck.

Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich durch die neue Verordnung allerdings nichts: Das Alkoholverbot gilt nach wie vor täglich von 21 Uhr bis 6 Uhr. "Diese Regelung soll den Gesundheitsschutz der Anwohnerinnen und Anwohner und damit die Nachtruhe unmittelbar ab 22 Uhr gewährleisten", teilt der Stadtrat dazu mit.