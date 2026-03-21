Party vorbei? Jetzt greift die Stadt Köln am Brüsseler Platz durch
Köln - Der Streit um den Brüsseler Platz in der Kölner City ist um ein weiteres Kapitel reicher: Am Donnerstag wurde das Alkoholkonsum- und -mitführverbot vom Stadtrat bestätigt.
Mit Stimmen der Grünen, CDU, SPD, Linken und Volt wurde eine entsprechende und bis zum 31. März 2028 geltende Verordnung in der Stadtratssitzung verabschiedet. Diese ersetzt ab sofort die bislang gültige Allgemeinverfügung. Zuvor hatte das Kölner Verwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass das bestehende Verbot nicht auf Basis einer Allgemeinverfügung erlassen werden darf.
Daneben urteilte das Oberverwaltungsgericht NRW bereits im Jahr 2023, dass die Stadt schärfere Lärmschutzauflagen am Brüsseler Platz durchsetzen muss. Ein zwischenzeitlich ausgesprochenes Verweilverbot wurde jedoch als "nicht verhältnismäßig" eingestuft.
Zuletzt wurde der Stadt sogar eine Strafe angedroht, sollten entsprechende Maßnahmen nicht bis zum 15. Mai 2026 umgesetzt werden. Der Stadtrat stand daher unter Handlungsdruck.
Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich durch die neue Verordnung allerdings nichts: Das Alkoholverbot gilt nach wie vor täglich von 21 Uhr bis 6 Uhr. "Diese Regelung soll den Gesundheitsschutz der Anwohnerinnen und Anwohner und damit die Nachtruhe unmittelbar ab 22 Uhr gewährleisten", teilt der Stadtrat dazu mit.
Darum gilt neues Alkoholverbot schon ab 21 Uhr
Die Allgemeinverfügung rund um den Szenetreff war im Mai 2025 eingeführt worden, galt damals allerdings erst ab 22 Uhr. Es habe sich zwischenzeitlich aber gezeigt, "dass ein Verbot ab 22 Uhr nicht ausreichend ist, da sich die Zahl der Platzbesucherinnen und -besucher bei einem Verbotsbeginn ab 22 Uhr erst gegen 23 Uhr spürbar verringert", so die Stadt.
Der Brüsseler Platz in Köln ist seit vielen Jahren ein Streitpunkt. Nachtschwärmer und Partygänger nutzen den Bereich als Treffpunkt, was bei Anwohnern aufgrund der Lärmkulisse immer wieder für Ärger sorgt.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa