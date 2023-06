Wichtige Bahn-Linie für mehrere Wochen getrennt: Das müssen KVB-Kunden wissen

In den kommenden Wochen müssen sich Fahrgäste der KVB-Linie 4 auf Einschränkungen einstellen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch in diesem Jahr nutzt das Unternehmen die Sommerferien in NRW für Bauarbeiten. Wie die KVB in einer Mitteilung erklärte, wird die sogenannte "Kontinuierlich Elastische Schienenlagerung" (KES) am Wiener Platz in Mülheim erneuert.

Die Sanierung findet dabei in zwei Abschnitten statt: Demnach wird zunächst vom 24. Juni bis zum 22. Juli die KES entlang der Linie 4 ausgetauscht.

Hierfür müssten die betroffenen Stadtbahn-Linien getrennt und Ersatzbusse eingesetzt werden.

An der oberirdischen Haltestelle "Mülheim Wiener Platz" der Linie 4 werden unter anderem 178 Meter Schiene erneuert. Zudem müssten 45 Tonnen Schotter und 55 Tonnen Kies durch neue Materialien ersetzt werden. Kostenpunkt: rund 400.000 Euro, wie die KVB informierte.

Wegen der Baumaßnahme muss die Stadtbahn-Linie 4 zwischen den Haltestellen "Keupstraße" und "Kölnmesse" getrennt werden.

Die aus Bocklemünd kommenden Bahnen fahren dann lediglich bis zur Haltestelle "Kölnmesse" und von dort aus wieder zurück in den Kölner Westen. Die aus Leverkusen-Schlebusch kommenden Bahnen fahren hingegen bis zur Haltestelle "Keupstraße" und von dort zurück nach Schlebusch.