Um marode Brücke zu entlasten: Leipzig richtet Radstreifen auf Verkehrsader ein

Leipzig - Wie bereits die Agra-Brücke muss auch die Riebeckbrücke im Osten Leipzigs erneuert werden. Schon im Januar räumte die Stadtspitze ein, dass dem Bauwerk aufgrund seines maroden Zustands Lastbeschränkungen drohen. Stattdessen geht das Mobilitäts- und Tiefbauamt (MTA) nun jedoch einen anderen Weg: Mit Radstreifen sollen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.

Um die Riebeckbrücke zu entlasten und sicherer für Radfahrer zu machen, werden ab dem 15. Juni Radspuren auf ihr eingerichtet. © Christian Grube

Wie das Amt von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) am Montag mitteilte, werden die Radfahrstreifen in der Woche vom 15. Juni auf der Brücke und damit der Riebeckstraße eingerichtet.

Die Radspuren sollen zwischen den Kreuzungen Eilenburger Straße in Reudnitz sowie Täubchenweg und Zweinaundorfer Straße in selbigem Stadtteil bzw. Anger-Crottendorf entstehen. Jeweils eine der zwei Fahrspuren für den Kfz-Verkehr entfalle dadurch. Kostenpunkt für Markierung und Beschilderung: rund 18.500 Euro.

"Dadurch wird die Riebeckbrücke vom Verkehr entlastet, was für ihre weitere Nutzbarkeit bis zum geplanten Neubau nötig ist. Zudem schließen wir einen ersten Teil einer Lücke im Radverkehrsnetz und sorgen so für eine sicherere Führung der Radfahrerinnen und Radfahrer", erklärte MTA-Leiter Michael Jana in einer Mitteilung.

Zwar sei die Brücke noch standsicher, sie befinde sich jedoch in einem kritischen Zustand. Bereits im Januar hatte die Stadtverwaltung eingeräumt, dass ihr sowie sechs weiteren Bauwerken Lastbeschränkungen drohen.

Einem Bereich der "Leipziger Volkszeitung" zufolge steht die Riebeckbrücke bereits seit Jahren in den Investitionsprogrammen der Stadt. 2016 habe es jedoch noch geheißen, der Bauzustand sei "ausreichend" und es bestehe "kein Handlungsbedarf" in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Mittlerweile erhielt die Brücke die Bauzustandsnote 3,4 (nicht ausreichend).