Ende in Sicht auf Leipzigs Mega-Baustelle? So ist der Stand bei der Sanierung der Zeppelinbrücke
Leipzig - Seit Juli 2024 wird einer der wichtigsten Verkehrswege in Leipzig saniert: die Zeppelinbrücke. Während der gesamten Bauzeit ist die Jahnallee dabei für den Autoverkehr zwischen Bowmanstraße und Marschnerstraße voll gesperrt. Ziel der Maßnahme ist es, das denkmalgeschützte Bauwerk für mindestens weitere 50 Jahre zu erhalten. TAG24 hat für Euch in Erfahrung gebracht, wie der momentane Stand ist.
"Aktuell befinden wir uns in der Realisierung des 4. Bauabschnittes, der Instandsetzung der Nordseite", teilte eine Sprecherin der Stadt Leipzig auf Nachfrage mit. "Hier wurden bereits die alten Stirnwände abgebrochen und derzeit wird mittels Seilsägearbeiten die Pfeilergeometrie hergestellt. Anschließend werden die ersten Fundamente für die neuen Stirnwände erstellt."
Bei den Bauarbeiten war Anfang Februar eine verdächtige Unregelmäßigkeit im Wasser an der Brücke festgestellt worden. Sicherheitshalber beauftragte man eine Spezialfirma und richtete einen Sperrkreis ein, da man befürchtete, es könne sich um eine Weltkriegsbombe handeln. Später stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand nur um Schrott, nämlich eine alte Straßenbahnschiene, gehandelt hatte.
Langfristige Auswirkungen habe der Zwischenfall jedoch nicht: "Die aufgrund einer Baugrundanomalie durchgeführte Kampfmitteluntersuchung hat den Bauablauf nicht negativ beeinflusst", heißt es dazu seitens der Stadt.
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Bauarbeiten sollen Mitte November beendet werden
Die Arbeiten am aktuellen Bauabschnitt sollen voraussichtlich noch bis Juli andauern. Im Anschluss soll dann ab Mai mit dem Bau der Gleise sowie der Fahrbahn auf der Brücke begonnen werden.
Vollendet werden soll der Lückenschluss zwischen Ost- und Westseite dann aller Voraussicht nach Mitte November dieses Jahres. Zuvor müssen sich Leipzigerinnen und Leipziger im Oktober 2026 jedoch noch auf eine circa zwei Wochen andauernde Vollsperrung der Jahnallee einstellen.
Aktuell sieht laut der Stadt Leipzig alles danach aus, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Auch bezüglich der veranschlagten Ausgaben gebe es aktuell keinen Bedarf, nachzubessern: "Bisher liegt die Maßnahme im Kostenrahmen des Bau- und Finanzierungsbeschlusses", antwortete eine Sprecherin auf TAG24-Anfrage. Insgesamt kostet die Sanierung 18,5 Millionen Euro.
Titelfoto: Silvio Bürger