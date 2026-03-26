So ist der aktuelle Stand der Sanierung der Zeppelinbrücke in Leipzig

Leipzig - Seit Juli 2024 wird einer der wichtigsten Verkehrswege in Leipzig saniert: die Zeppelinbrücke . Während der gesamten Bauzeit ist die Jahnallee dabei für den Autoverkehr zwischen Bowmanstraße und Marschnerstraße voll gesperrt. Ziel der Maßnahme ist es, das denkmalgeschützte Bauwerk für mindestens weitere 50 Jahre zu erhalten. TAG24 hat für Euch in Erfahrung gebracht, wie der momentane Stand ist.

Die Zeppelinbrücke ist sowohl als Einzeldenkmal als auch als Teil des Richard-Wagner-Hains denkmalgeschützt. © Silvio Bürger

"Aktuell befinden wir uns in der Realisierung des 4. Bauabschnittes, der Instandsetzung der Nordseite", teilte eine Sprecherin der Stadt Leipzig auf Nachfrage mit. "Hier wurden bereits die alten Stirnwände abgebrochen und derzeit wird mittels Seilsägearbeiten die Pfeilergeometrie hergestellt. Anschließend werden die ersten Fundamente für die neuen Stirnwände erstellt."

Bei den Bauarbeiten war Anfang Februar eine verdächtige Unregelmäßigkeit im Wasser an der Brücke festgestellt worden. Sicherheitshalber beauftragte man eine Spezialfirma und richtete einen Sperrkreis ein, da man befürchtete, es könne sich um eine Weltkriegsbombe handeln. Später stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand nur um Schrott, nämlich eine alte Straßenbahnschiene, gehandelt hatte.

Langfristige Auswirkungen habe der Zwischenfall jedoch nicht: "Die aufgrund einer Baugrundanomalie durchgeführte Kampfmitteluntersuchung hat den Bauablauf nicht negativ beeinflusst", heißt es dazu seitens der Stadt.