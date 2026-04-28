Linker Grillanzünder-Anschlag: Vier Autos der Stadtwerke in Connewitz abgefackelt

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In Leipzig-Connewitz sind am frühen Dienstagmorgen vier Fahrzeuge der Leipziger Gruppe ausgebrannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Von Tamina Porada

Leipzig - In Leipzig-Connewitz sind am frühen Dienstagmorgen vier Fahrzeuge der Leipziger Gruppe ausgebrannt. Auf der linken Plattform Indymedia ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Mindestens zwei der Fahrzeuge waren Elektro-Autos.
Mindestens zwei der Fahrzeuge waren Elektro-Autos.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass Anwohner gegen 4 Uhr von einem lauten Knall geweckt wurden. Sie informierten daraufhin die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz in der Eichendorffstraße eintrafen, standen vier Elektro-Autos der Stadtwerke in Flammen. Schnell konnten sie den Brand löschen.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei und einem Brandursachenermittler untersucht. Derzeit wird wegen Brandstiftung ermittelt.

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Nach eigenen Angaben haben die Bekenner vier Grillanzünder auf den Vorderreifen von vier Fahrzeugen angebracht.

Sie werfen der Stadt Leipzig vor, "mithilfe des Fraunhofer-Instituts zum Rüstungsstandort" zu werden. Vor einigen Tagen hat das Wissenschaftsinstitut einen neuen Standort in der Messestadt eröffnet.

Die Fahrzeuge waren über Nacht auf einem Parkplatz abgestellt.
Die Fahrzeuge waren über Nacht auf einem Parkplatz abgestellt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Der Parkplatz unweit der HTWK wurde am Morgen weiträumig abgesperrt.

Erst Mitte Juli hatten ebenfalls in der Eichendorffstraße zwei E-Autos gebrannt.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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