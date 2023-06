"Tag X"-Demo in Leipzig: Ausschreitungen bei Versammlung, Demonstranten bis zum Morgen eingekesselt

Wasserwerfer am Alexis-Schumann-Platz in Leipzig. Am frühen Samstagabend war die Lage dort erstmals eskaliert.

Nachdem die Situation bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag eskaliert war und 23 Polizeibeamte durch Wurf-Angriffe in Connewitz verletzt worden waren, rechneten die Behörden am Samstag mit dem größten Einsatz seit zwei Jahren.

Allerdings verlief "Tag X" den Umständen entsprechend "unspektakulär": Um 16.30 Uhr sollte der Aufzug "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!" durch die Südvorstadt ziehen. Obwohl es sich dabei um eine angemeldete Demo handelte, untersagte die Polizei den rund 1500 Menschen das Loslaufen vom Alexis-Schumann-Platz.

Während der Versammlungsleiter mit den Behörden verhandelte, spitzte sich die Lage immer weiter zu. Demonstrierende wehrten sich mit Pyro- und Steinwürfen gegen die Polizeisperren entlang der Karli und versuchten erst nach Osten, dann nach Westen durchzubrechen - vergeblich.

Am Alexis-Schurmann-Platz und im angrenzenden Park kesselten die Beamten, die unter anderem auch mit Wasserwerfern anrückten, schließlich rund 500 Menschen zur Identitätsfeststellung ein. Der Vorwurf: Schwerer Landfriedensbruch. Die Maßnahme dauerte bis in die Morgenstunden an, noch in der Nacht kreiste ein Polizeihubschrauber über den Leipziger Süden.

Die angekündigte "Tag X"-Hauptdemo auf der Wolfgang-Heinze-Straße beschränkte sich am späten Abend und in der Nacht größtenteils auf brennende Barrikaden, die immer wieder von den Einsatzkräften gelöscht und geräumt werden mussten. Die Polizeiwache in der Wiedebachpassage wurde durch Steinwürfe beschädigt, dabei wurden wohl zwei Beamte verletzt.

In der Nacht kam es zu keinen dramatischen Ereignissen mehr, der "Tag X" endete vergleichsweise ruhig. Ein finales Fazit der Polizei steht noch aus.