Feuerteufel setzt Kinderwagen in Flammen: Wieder Brand in Leipziger Plattenbaugegend

Leipzig - Die Feuerwehr der Messestadt war am Dienstagabend einmal mehr im Andromedaweg in Grünau-Nord gefordert. Der Grund: ein Kinderwagen, der in einem Hausflur in Brand gesteckt wurde.

Der Kinderwagen wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Auch ein zweiter Wagen sowie die Hauswand wurden in Mitleidenschaft gezogen. © 7aktuell.de

Die Meldung ging gegen 18.20 Uhr ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte zuvor ein unbekannter Täter den Kinderwagen angezündet, der im Hausflur des Mehrfamilienhauses abgestellt war. Wie das Gefährt in Brand gesetzt wurde, war zunächst noch unklar.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass der Kinderwagen durch die Flammen fast vollständig zerstört wurde. Auch ein zweiter, davor abgestellter Wagen sowie die Wand, an der beide standen, wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Kameraden der Feuerwache West eilten zum Ort des Geschehens. Dort konnten sie das Feuer schnell löschen und so eine weitere Ausbreitung verhindern.

Ein Hausbewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Hausbewohner blieben laut Polizei unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.