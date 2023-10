Glitzer, Glamour, Tüll: Das waren die schönsten Kleider des Leipziger Opernballs

Leipzig - "Black Tie" ist alljährlich der Dresscode des Leipziger Opernballs . Das heißt Smoking und Frack für die Herren und beeindruckende Abendkleider für die Damen. An schönen Ballkleidern konnte man sich am Montagabend kaum sattsehen.

Bei "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink (36) sorgte nicht nur ihr Traum in Weiß von "Jasmin Erbas Couture" für Aufsehen. Besonders mit ihrem Accessoire sammelte sie auf dem Roten Teppich Sympathie-Punkte. Denn in das kleine, durchsichtige "Louis Vuitton"-Täschchen passte nur das Wichtigste: Lipgloss, Kaugummis, Geld für die Tombola-Lose und ein Nutella-Snack für den kleinen Hunger .

Auch der "SOKO Leipzig"-Cast zeigte sich im edlen Zwirn: Während Amy Mußul (32) ein fliederfarbenes Kleid von "Luxuar Fashion" trug, entschied sich Melanie Marschke (53) für ein pastellfarbenes Vintage-Kleid in Blau, das sie in ihrem Kleiderschrank wiederentdeckt hatte. Johannes Hendrik Langer (38) kam klassisch in Smoking und Fliege.