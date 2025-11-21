Henriette (16) wirbelt RTL-Show auf: TAG24 trifft sächsische Super-Athletin vor Halbfinal-Entscheidung

Leipzig - Sie ist 16 Jahre jung, Schülerin und zählt bereits jetzt zu Deutschlands stärksten Athleten: Mit ihrer Teilnahme an "Ninja Warrior Germany" hat die Leipzigerin Henriette Becker in der aktuellen Staffel für jede Menge Aufsehen gesorgt und es direkt ins Halbfinale der Show geschafft . TAG24 traf die Athletin vor ihrer nächsten Herausforderung, um mit ihr über den Sport, ihre beeindruckende Laufbahn und ihre Ziele für die Zukunft zu sprechen.

Henriette Becker ganz in ihrem Element: Mit 16 Jahren nimmt die Leipziger Schülerin an "Ninja Warrior Germany" teil und hat es auf Anhieb ins Halbfinale geschafft! © Christian Grube

Treffpunkt für das Interview: eine Kletterhalle im Norden der Messestadt. Henni, wie ihre Freunde sie nennen, trainiert tagtäglich. Nach dem Gespräch stand bereits die nächste Trainingseinheit an.

Bereits mit sieben Jahren ist Henni dem Sport verfallen. Angefangen hat sie mit Geräteturnen. "Auf das Klettern bin ich durch Ninja gekommen. 'Ninja Warrior' hab ich schon damals immer im Fernsehen verfolgt und ich wollte unbedingt auch mitmachen", erinnert sich die Leipzigerin.

2020, mit elf Jahren, bewarb sich die Schülerin erstmals für "Ninja Warrior Kids" und wurde angenommen. Während der Show bemerkte sie jedoch, dass die Kandidaten, die klettern, einen deutlichen Vorteil haben.

Ninja ist ein moderner Sport, der ursprünglich aus Japan stammt und bei dem es darum geht, verschiedene Hindernisse zu überwinden, ohne herunterzufallen. Athleten benötigen Kraft, Ausdauer, Koordination, Geschwindigkeit und technisches Können. "Durch Klettern bekommt man bei Ninja beispielsweise Griffkraft und durch Turnen lernt man Schwingen, was beides wichtig ist", erklärt Henni.

Eine richtige Ninja-Halle gibt es zwar nicht in Leipzig, die nächstgelegene befindet sich in Berlin. Die 16-Jährige hält das jedoch nicht auf und sie betreibt den Sport inzwischen sogar auf Wettkampfniveau. So belegte sie zuletzt bei den europäischen Ninja-Meisterschaften den zweiten Platz in ihrer Altersklasse und erreichte auch bei den deutschen Meisterschaften 2024 Platz 2.