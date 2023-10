Ramon Roselly bei der Goldenen Henne: Hier spricht der Schlagerstar über sein neues Album

Schlagerstar Ramon Roselly (29) war am Freitag zu Gast bei der "Goldenen Henne". © Fischerpress/Matthias Fischer

Der DSDS-Sieger war diesmal nicht als Nominierter gekommen, musste entsprechend nicht um eine Trophäe kämpfen. "Ich konnte 2020 in den Genuss kommen. Heute kann ich den Abend ganz als Gast genießen", sagte er im Gespräch mit TAG24.

Tatsächlich sei zunächst nicht vollkommen sicher gewesen, ob Ramon es zu der Preisverleihung schafft. Die Arbeiten an neuer Musik sind derzeit in vollem Gange, verriet der Sänger. Er sei viel beschäftigt, habe kurz zuvor noch ein Meeting in Hamburg gehabt.

"Ich bin viel im Studio, hab ein Super-Team an meiner Seite, das ist immer wunderbar. Ich hab ein paar wunderschöne Demos aufgenommen und bin auf einem sehr, sehr guten Weg zu einem ebenso schönen Album", schwärmte der Schlagerbarde, der erst im Oktober 2022 seine Platte "Träume leben" veröffentlicht hatte. "Und ich hoffe am Ende des Tages, dass, wenn mein Album erscheint, die Leute dann auch Feuer und Flamme dafür sind."

Wann mit Album Nummer vier zu rechnen ist, hielt Ramon vorerst geheim. Stattdessen verriet er, dass er Ende des Jahres wieder bei seiner Familie in ihrem Zirkus aushelfen wird.

"Vom 21. Dezember bis 7. Januar findet unser Weihnachtszirkus, der Sachsenpalast, in Zwickau auf dem Platz der Völkerfreundschaft statt. Ich moderiere das Ganze zusammen mit meiner Freundin. Es wird wunderschön."