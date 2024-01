Rod Stewart, Apache 207, Pink: Diese Stars kommen 2024 nach Leipzig

Leipzig - Wer im kommenden Jahr alle in Leipzig auftretenden Top Acts erwischen will, hat einen mächtig vollen Terminkalender. Zwar wurden noch nicht alle Planungen bekannt gegeben, doch auch die bisherigen Ankündigungen können sich sehen lassen. Hier ist, was wir aktuell wissen.

Shanty-Rock aus dem hohen Norden bringen am 11. April Santiano in die Arena. Am 27. April folgt Comedian Mario Barth (51), der zuletzt bereits im "Riverboat" einen Vorgeschmack auf seine anstehende Tour lieferte .

Am 21. März besucht Singer-Songwriter James Blunt (49) mit seinen Hits wie "You're Beautiful" und "Bonfire Heart" die Messestadt. Einen Tag später wartet das erste Highlight des Jahres: Nach acht Jahren Bühnenabstinenz geht Bushido (45) wieder auf Tour und schaut dabei im schönen Leipzig vorbei. Beide Konzerte finden ebenfalls in der Quarterback Immobilien Arena statt.

Richtig los geht es dann im Februar. Rapper Kontra K (36) bringt am 13. März die Quarterback Immobilien Arena zum Beben, bevor Comedian Paul Panzer (51) zwei Tage später an selber Stelle Eure Lachmuskeln in Anspruch nimmt.

Während es im Januar noch ruhig bleibt, wartet im Februar gleich ein wahres Urgestein der deutschen Musiklandschaft auf uns: Heino (85) wird am 2. Februar als Teil seiner Europa-Kirchen-Tournee "Die Himmel rühmen" Halt in der Leipziger Philippuskirche machen.

Im Sommer jagt dann ein Highlight das andere. Unter anderem dabei: Rod Stewart (78), Apache 207 (26) und P!nk (44). © Montage: Suzan Moore/PA Wire/dpa + Hannes P. Albert/dpa + Christophe Gateau/dpa

Ab Mai folgt dann ein Mega-Konzert dem nächsten. Den Anfang macht Sänger und Songwriter Mark Forster (40) direkt am 1. Mai in der Quarterback Immobilien Arena. Drei Tage später, am 4. Mai, lädt Bosse (43) zum Mitsingen ins Haus Auensee.

Das nächste Highlight folgt am 8. Mai: Durchstarter Apache 207 (26) ist zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena.

Mit Nina Chuba (25) tritt am 14. Mai gleich ein weiterer neuer Stern am Musik-Himmel im Haus Auensee auf. Am 15. Mai lädt Schlagerlegende Howard Carpendale (77) in die Quarterback Immobilien Arena.

Der Juni startet mit ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut (32) im Haus Auensee (1. Juni). André Rieu (74) bringt am 6. Juni die Klassik in die Quarterback Immobilien Arena, bevor einen Tag später Matthias Reim (66) die Parkbühne rockt. Der Höhepunkt im Juni folgt jedoch am 14., wenn Kult-Rocker Rod Stewart (78) seine Hits in der Quarterback Immobilien Arena erklingen lässt.

Status Quo leiten am 3. Juli einen Monat voller Highlights ein: Am 17. Juli bringt US-Star P!nk (44) ihre "Summer Carnival"-Tour in die Red Bull Arena. Am 19. Juli zelebriert zunächst an selber Stelle Roland Kaiser (71) sein 50. Bühnenjubiläum, bevor einen Tag später Peter Maffay (74) zusammen mit Special Guest Anastacia (55) seinen Abschied von der Tourbühne feiert.

Der August steht dann ganz im Zeichen des Highfield Festivals, das vom 16. bis 18. August wieder am Störmthaler See stattfindet. Unter anderem für die Megasause bestätigt wurden bisher: Peter Fox (52), Cro (33) und Macklemore (40).