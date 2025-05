50 Seiten Text und neun Figuren: Puppenspieler Sascha Grammel sorgt für Lichtblicke

In den kommenden Tagen ist er mit seinem Programm "Wünsch Dir was" in Sachsen und Brandenburg zu Gast.

Für seine Shows lernt Grammel mehr als fünfzig Seiten Text auswendig, schlüpft auf der Bühne in die Rolle von neun verschiedenen Figuren. © Gerald Matzka/dpa

Um in diverse Rollen zu schlüpfen, muss Grammel trainieren. "Bauchreden ist ein echtes Handwerk – und wie bei jedem Handwerk heißt es: üben, üben, üben." Bei den Shows gehe es auch darum, mehr als fünfzig Seiten Text auswendig zu können und neun verschiedene Figuren – jede mit ihrer eigenen Mechanik – durch möglichst perfektes Puppenspiel lebendig werden zu lassen, dabei Timing, Schauspiel und die Wirkung jeder Szene im Blick zu behalten.

"Jede Figur will anders gespielt werden – und am Ende soll auf der Bühne trotzdem alles leicht und selbstverständlich wirken", sagte Grammel. Im Prinzip sei das wie bei einer Theaterinszenierung, nur dass er alle Rollen selbst übernehme.

Seine Programme passt Grammel nicht an die jeweiligen Auftrittsorte an. "Ich erzähle meine Geschichten so, wie sie in meinem Kopf und in meinem Herzen entstehen – und das funktioniert tatsächlich überall erstaunlich ähnlich." Vielleicht sei das die größte Stärke von Puppet Comedy: "Sie holt alle auf einer gemeinsamen Ebene ab. Wenn ein Publikum lacht, dann lacht es. Und zwar überall gleich schön." Lachen habe nun mal keinen Dialekt.

Zwischenrufe aus dem Publikum stören Grammel nicht. Manchmal seien sie überraschend, manchmal genial und manchmal auch herausfordernd. "Aber zum Glück habe ich ja meine Puppen – die reagieren oft schneller, frecher und kreativer, als ich es je könnte." Manchmal entstünden so sogar neue Gags, die später ins Programm wandern. "Das ist ja das Schöne an Live-Comedy: Man weiß nie ganz genau, was passiert – und genau das macht es so lebendig."

Am Mittwoch tritt Sascha Grammel in der Arena Leipzig auf, an den beiden folgenden Tagen in der Messe Dresden und der Stadthalle Cottbus. Am Samstag ist die Messe Frankfurt an der Oder Schauplatz.