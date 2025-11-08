Heiße Après-Ski-Party in Leipzig: So könnt Ihr kostenlos hin
Leipzig - Echte Après-Ski-Stimmung gibt es nur in den Bergen? Nichts da. In Leipzig wird Euch Ende November im anona ICEDOME richtig eingeheizt - und Ihr könnt mit etwas Glück kostenlos dabei sein.
Der ICEDOME im Kohlrabizirkus verwandelt sich am Freitag, dem 21. November, in eine richtige Hüttengaudi.
Schon vor dem Start des Leipziger Weihnachtsmarktes sorgt die legendäre Rudolphs Schlittenbar für Party-Stimmung und sagt dem Winter-Blues den Kampf an.
Auf zwei Floors könnt Ihr zu den besten Après-Ski-Hits tanzen, warme Getränke genießen, die Schlittschuhe schnüren und Eure Talente auf der Eisfläche unter Beweis stellen.
Egal, ob direkt auf dem Eis oder auf einer separaten Tanzfläche - Kult-DJ HOLGAAAR spielt ab 21 Uhr die besten Party-Hymen.
Im Vorverkauf gibt es 100 Tickets exklusiv für 12 Euro. Die Tickets könnt Ihr Euch im Online-Shop sichern. Der normale Verkaufspreis an der Abendkasse liegt bei 15 Euro, plus 5 Euro für die Leihgebühr der Schlittschuhe - oder Ihr geht mit etwas Glück mit TAG24 einfach for free hin.
TAG24 schickt Euch zur Après-Ski-Party im anona ICEDOME
Wir verlosen 3x2 Tickets für die Mega-Party am 21. November im anona ICEDOME.
Ihr wollt mitmachen? So geht's:
Um Euch die begehrten Eintrittskarten zu sichern, müsst Ihr nur eine E-Mail mit dem Kennwort "Après-Ski Leipzig" und Eurem Vor- und Nachnamen an [email protected] senden.
Wichtig: Der Eintritt zur Veranstaltung ist ab 18 Jahren.
Einsendeschluss ist Mittwoch, der 12. November, um 23.59 Uhr. Ausgelost wird am Donnerstag, den 13. November, und die Gewinner werden im Laufe des Tages informiert.
Titelfoto: PR