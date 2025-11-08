Heiße Après-Ski-Party in Leipzig: So könnt Ihr kostenlos hin

Leipzig - Echte Après-Ski-Stimmung gibt es nur in den Bergen? Nichts da. In Leipzig wird Euch Ende November im anona ICEDOME richtig eingeheizt - und Ihr könnt mit etwas Glück kostenlos dabei sein.

Bei dem Party-Special könnt Ihr eislaufen und dabei bei den besten Party-Hits feiern. © PR

Der ICEDOME im Kohlrabizirkus verwandelt sich am Freitag, dem 21. November, in eine richtige Hüttengaudi.

Schon vor dem Start des Leipziger Weihnachtsmarktes sorgt die legendäre Rudolphs Schlittenbar für Party-Stimmung und sagt dem Winter-Blues den Kampf an.

Auf zwei Floors könnt Ihr zu den besten Après-Ski-Hits tanzen, warme Getränke genießen, die Schlittschuhe schnüren und Eure Talente auf der Eisfläche unter Beweis stellen.

Egal, ob direkt auf dem Eis oder auf einer separaten Tanzfläche - Kult-DJ HOLGAAAR spielt ab 21 Uhr die besten Party-Hymen.

Im Vorverkauf gibt es 100 Tickets exklusiv für 12 Euro. Die Tickets könnt Ihr Euch im Online-Shop sichern. Der normale Verkaufspreis an der Abendkasse liegt bei 15 Euro, plus 5 Euro für die Leihgebühr der Schlittschuhe - oder Ihr geht mit etwas Glück mit TAG24 einfach for free hin.