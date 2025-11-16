Electric Callboy rocken Leipzig: Wir wollen beim ESC gewinnen? Dann braucht es diese Band!

Leipzig - Seien wir ehrlich: Mit unserer Teilnahme beim Eurovision Song Contest lief es in den vergangenen Jahren wenig rosig. Gerade mal für die mittleren Plätze hat es zuletzt gereicht! Dabei füllt bereits seit Jahren eine Deutsche Band , die den ESC lebt wie kaum eine andere, Konzerthallen überall auf der Welt. Und genau diese Jungs haben am Samstagabend in Leipzig Halt gemacht. Die Rede ist von "Electric Callboy".

"Eskimo Callboy" waren am Samstag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Christian Grube

Frage vorweg: Wofür steht denn der ESC? Vielfalt, Offenheit, Verständnis und gegenseitigen Respekt, so ein Artikel des "Tagesspiegel". Die deutschen Anwärter der vergangenen Jahre konnten vor diesem Hintergrund nur bedingt überzeugen.

"Abor & Tynna" schafften es 2025 gerade einmal auf einen mittelmäßigen Platz 15, "Isaak" ein Jahr zuvor auf Platz 12. "Lord of the Lost" landeten 2023 sogar auf dem letzten Platz.

Statt Lebensfreude findet sich hierzulande beim Gedanke an den ESC offenbar eher Ratlosigkeit.

"Electric Callboy" zeigten am Samstagabend, wie es richtig geht - und das beeindruckende zwei Stunden lang.

Als Teil ihrer aktuellen "Tanzneid"-Tour hatte das Sextett aus Castrop-Rauxel bei Recklinghausen kurzerhand die Quarterback Immobilien Arena gefüllt, um gemeinsam mit ihren Fans eine riesige Party zu feiern.

Bereits beim gleichnamigen Opener wurde alles aufgefahren, was moderne Pyrotechnik zu bieten hat. Die beiden Sänger Nico und Kevin sprangen in einer Tour über die Bühne und die Bassdrum von Schlagzeuger Frank Zummo pumpte mit unnachgiebiger Power durch die Halle.

Die Musik der Band bewegt sich irgendwo zwischen Techno und Metal und auch Schlager sowie Rap finden sich schon einmal dazwischen. Offenheit und Vielfalt also da. Ohnehin scheinen die Jungs ihre Songs eher nach dem Prinzip zu schreiben: "Wenn's Spaß macht, warum nicht?"

Wichtig scheint nur eines: Die Lieder müssen vor Energie nur so strotzen! Ruhige Momente finden sich nur selten, stattdessen rollt der "Tekkno Train" mit Vollgas weiter. "Habt ihr Bock auf Party!?", will Sänger Nico irgendwann während der Show von den Fans wissen und ihm brandet sofort Euphorie entgegen.