Heiß, heißer, Après-Ski! Kostenlos zur Hütten-Gaudi in Leipzig

Im anona Icedome - der Eishalle des Kohlrabizirkus und Heimspielstätte von Eishockey-Klub KSW Icefighters - wird am Freitag (28. Februar) die Hütte abgebrannt. Die legendäre Rudolphs Schlittenbar, vielen sicher aus der Weihnachtszeit in der Innenstadt bekannt, zieht für dieses einmalige Event um und wird dadurch größer, geiler und lauter denn je.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 27. Februar 2025, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag (28. Februar) bis spätestens 12 Uhr mittags via Instagram-DM benachrichtigt.

Der*die Gewinner*in wird anhand des Zufallsprinzips innerhalb der Kommentare ermittelt, soweit er*sie die Teilnahmebedingungen erfüllt. Mit der Teilnahme bestätigt ihr unsere TAG24-Teilnahmebedingungen, Datenschutz- und Gewinnspielrichtlinien (Links dazu in der Biografie). Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der oder die Teilnehmer*in muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen Wohnort in Deutschland haben.