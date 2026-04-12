Leipziger Streamer schwärmt von der Caggtus: "Für uns oft wie ein Klassentreffen"

Leipzig - Zwei Wochen noch, dann geht Leipzigs Gaming-Festival Caggtus in die nächste Runde! Einer, der dann wieder mit von der Party sein wird, ist Messestadt-Streamer Maxim Markow (38). TAG24 sprach mit dem Content Creator über Leipzigs neues Gaming Event - und warum die Caggtus gerade für ihn und seine Kollegen ein tolles Fest ist.

Streamer Maxim Markow (38) ist seit den Anfängen der Caggtus ein fester Bestandteil des Gaming-Festivals. © PR

Maxims erste Berührungspunkte mit Gaming-Events in Leipzig gehen zurück auf die Games Convention, den Vorgänger der heutigen Gamescom, wie er TAG24 verrät. "Da habe ich noch als eine Art Kellner gearbeitet und die Stände mit Getränken beliefert. Das war so meine früheste Erfahrung."

Die Verbindung zur Caggtus sei wie üblich in seinem Job über eine Anfrage gekommen. "Ich kannte die Dreamhack, die ja dann nach Hannover umgezogen ist, die Caggtus kannte ich aber noch nicht. Auch der Name hat mich erst mal überrascht. So viel Wüste gibt es doch gar nicht in Leipzig."

Was den einstigen "League of Legends"-Streamer damals überzeugte, sei der Fakt gewesen, dass die Caggtus dem Konzept ihres Vorgängers treu blieb.

"Wir haben immer noch eine LAN für drei Tage, das ist absolut fantastisch. Und dann ist für mich cool, dass es ein vergleichsweise kompakter Messebereich ist. Ich bin im Alter ein Freund davon geworden, dass alles ein bisschen kuschliger geworden ist", sagt er.

Bei den drei bisherigen Caggtus-Ausgaben sei er immer dabei gewesen. "Zwar meist recht kurz, ich habe dann immer so einen Auftritt. Weil es so kompakt ist, haben die Creator aber viel besser die Möglichkeit, miteinander zu interagieren. Für uns ist das oft wie eine Art Klassentreffen. Hier kann man sich auch einfach mal Zeit nehmen. Ich kann mich an Momente erinnern, in denen wir einfach im Kreis standen und gechillt haben. "