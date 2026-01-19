Neue Preise, alte Tugenden: Der DHfK-Fasching feiert Comeback! Bleibt das sagenumwobene Hochzeitszimmer?

Leipzig - Es ist eine der traditionsreichsten und definitiv legendärsten Faschingsveranstaltungen der Messestadt: der DHfK-Fasching in der Ernst-Grube-Halle. Unter neuer Führung geht die Megaparty am 23. und 24. Januar in ihre bereits 68. Runde. Der neue Veranstalter lockt dabei mit einer Rückbesinnung auf alte Tugenden - und günstigeren Ticketpreisen.

Er ist der neue Chef beim DHfK-Fasching: Nach 30 Jahren unter der Führung von Ines Klein (l.) übernahm Thomas Heimann im vergangenen Jahr die traditionsreiche Veranstaltung. © Thomas Heimann

"Der DHfK-Fasching ist eine Institution mit einer über 70-jährigen Vergangenheit. Gerade in den letzten 30 Jahren hat sich der Fasching zu einem der größten seiner Art sogar in ganz Deutschland entwickelt. An diese Erfolgsgeschichte wollen wir nun anknüpfen", erklärt der neue Veranstalter Thomas Heimann von Heimann Servicekompetenz.



Zwar will der neue Chef dem alten Konzept der Party treu bleiben. Eine große Änderung wurde dennoch bereits vorgenommen: Statt zuletzt 29,90 Euro für Vollzahler und 23,90 Euro für Studenten kosten die Tickets in diesem Jahr 24,90 Euro und 19,90 Euro. Wer das Programm des Elferrats sehen möchte, zahlt zusätzlich 5 Euro.

"In etwa sind wir damit noch einmal 5 Euro von dem nach unten abgewichen, was sich rechnen würde. Das war keine leichte Entscheidung, aber unsere Hoffnung ist, damit wieder mehr Leute anzusprechen", erklärt Heimann. "Wir wollten auf die Leute zugehen, gegen den Trend. Wir hoffen jetzt einfach mal auf die Loyalität unserer Gäste."

In der Riege der Leipziger Studentenfaschings sei der DHfK damit noch immer die teuerste Veranstaltung. "Der Grund dafür ist, dass wir ihn noch immer auf dem Campus-Gelände stattfinden lassen und dieses dazu erst einmal umgebaut werden muss. Es braucht extra Toiletten, Bauzäune, Teppiche. Das kostet, aber auch da setzen wir auf die Tradition."