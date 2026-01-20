Neues Highlight-Event in Leipzig: Guildo Horn macht den Anfang, es wird erotisch
Leipzig - Guildo Horn (62) ist als Star-Act angekündigt. Es gibt vier einzigartige und geheimnisvolle Welten. Und der Zutritt wird erst ab 18 Jahren gewährt. Was ist dieser Logenball, der im Frühjahr in Leipzig steigt?
"Treten Sie ein in eine Nacht der Verwandlung", fordern Euch die Veranstalter des 1920er-Jahre-Highlights auf. Am 11. April 2026 werden die Pforten zum "außergewöhnlichsten Kulturereignis des Jahres" geöffnet, wie das neu erschaffene Event bezeichnet wird.
Was aber kann man sich unter einem Logenball vorstellen? "Er ist mehr als nur ein Ball – er ist eine Reise durch Zeit und Raum, durch Träume und Fantasien, durch Kunst und Kultur", heißt es.
Zehn Künstlerinnen und Künstler, verteilt auf vier Areas, werden die Gäste in eine Parallelwelt entführen.
Neben "Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe" machen sich auch Balkan-Musiker Mr. Žarko, "Andrej Hermelin & his Swing Dance Orchestra" sowie "Mike & the Mechanics"-Sänger Andrew Roachford (60) auf den Weg nach Leipzig.
Der gebürtige Londoner hatte 2020 als Anerkennung seiner Leistungen den Member of the Order of the British Empire (MBE) von Königin Elizabeth II. (†96) erhalten.
Logenball 2026: "Eine Einladung, Teil von etwas Größerem zu werden"
Erotik wird in der "Unterwelt" versprüht und ein berauschendes Spektakel zelebriert. Die Veranstalter: "Felizitas Immer am Piano, die Alchemistin der Erotik Maroush Boleyn, Burlesque-Pionierin Mama Ulita, Stummfilm-Königin Bridge Markland und Cabaret-Künstler John Celestus verzaubern zwischen Nebelschwaden und filmischen Projektionen."
Und jetzt seid Ihr dran! Wählt zunächst ein Ticket der vier farbigen Kategorien Gold, Rot, Schwarz oder Weiß. Sie bestimmt nicht nur die Wahl der passenden Abendgarderobe, sondern soll auch Türen zu verborgenen Ereignissen öffnen.
"Wir werden einen Ball präsentieren, den die Messestadt seit Langem nicht gesehen hat", verspricht Logenmeister Graf Alexander von Hohenstein. "Der Logenball ist eine Einladung, Teil von etwas Größerem zu werden – ein Abend, an dem jeder Gast zum Protagonisten seiner eigenen Geschichte wird."
Tickets für das extravagante Event am 11. April im Leipziger Felsenkeller (Karl-Heine-Straße 32) erhaltet Ihr auf logenball-leipzig.de.
Titelfoto: Bildmontage: PR/Jon Renker ; DSA Musikproduktion/Smilla Dankert