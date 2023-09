Gute Besucherzahlen trotz Wetter-Chaos: Das ist Leipzigs beliebtestes Freibad

Das Schreberbad westlich des Zentrums war erneut das beliebteste in Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Insgesamt 181.646 Gäste hätten die fünf Freibäder sowie das Kinderfreibecken "Robbe" an der Schwimmhalle Nord von Mitte Mai bis Mitte September besucht, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Damit seien nur die Jahre 2018, 2019 und 2022 erfolgreicher gewesen.

"Wir sind in diesem 'Wetter-Auf-und-Ab-Sommer mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden. Neben den vielen Regentagen gab es noch ausreichend lange Sommerperioden, an denen viele Menschen Abkühlung in unseren Freibädern gesucht haben", sagte Martin Hagedorn, Leiter Bäderbetrieb.

Zu dem guten Ergebnis trugen auch die überraschend spätsommerlichen Tage im September bei. Allein hier strömten 12.000 Menschen in die Bäder.