Neue Fertigungslinie bei Porsche: Hier werden jetzt Sachsens schnelle Elektro-Flitzer gebaut

Leipzig - Er hat 408 PS auf dem Tacho, wiegt 2405 Kilogramm, ist in 5,2 Sekunden von null auf 100 und kostet rund 84.000 Euro - in der "Schmalspurversion". Als Turbo ist er mit 639 PS zwei Sekunden schneller und fast 60.000 Euro teurer oder, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) sagte: "Dieses Modell ist nicht für jede und jeden bezahlbar." Im Januar ging Porsche damit an die Öffentlichkeit, seitdem wird in Leipzig an der Produktion geschraubt, die Stückzahlen hochgefahren. Ausgeliefert wird in der zweiten Jahreshälfte.