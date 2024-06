Leipziger Stadion wird für EM umgebaut - doch Arbeiten sind noch nicht fertig

Ein über einen Kilometer langer Zaun, sechstausend Meter neue Kabel: Das Leipziger Stadion wird für die EM umgebaut. © Jan Woitas/dpa

Nach dpa-Informationen werde in der Arena auf jeden Fall noch bis zum Ende der Woche gebaut, alles liegt jedoch im Zeitplan. Das erste Spiel in Leipzig ist die Begegnung zwischen Portugal und Tschechien am kommenden Dienstag (18. Juni).



Statt der 47.069 Plätze wie bei Spielen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig werden für die EM nur 42.000 Zuschauer Platz finden. Grund dafür sind Umwandlungen von Steh- in Sitzplätze sowie die Installation einer neuen Medientribüne mit 300 Plätzen. Damit ist Leipzig das kleinste EM-Stadion.

Am 21. Juni treffen die Niederlande und Frankreich aufeinander, drei Tage später Kroatien und Italien. Am 2. Juli findet ein Achtelfinale statt.

Bis zum Ende der EM am 14. Juli ist der europäische Verband UEFA Hausherr im Stadion.

Nach dpa-Informationen zahlt die UEFA für den Zeitraum eine Miete von 1,4 Millionen Euro an den Eigentümer RB Leipzig. Der Club hatte die Arena zuvor für rund zwei Millionen Euro EM-tauglich gemacht.