Amazon-Paketauto in Leipzig geklaut! Gezielte Attacke oder Zufalls-Coup?

Leipzig - Dass Pakete auf dem Versandweg verschwinden, gehört heute zum kriminellen Alltagsgeschehen. In Leipzig wurde am Donnerstag aber gleich ein ganzer Amazon-Transporter mit Dutzenden Paketen geklaut .

Bei der Zustellung einer Warensendung in einem Haus an der Rosenmüllerstraße ließ sie leichtsinnigerweise ihren Transporter offen stehen und den Schlüssel im Zündschloss.

Die Paketfahrerin war am späten Nachmittag im Stadtteil Leutzsch unterwegs.

In dieser etwas abgelegenen Tiefgarage luden die Diebe die 60 Pakete aus und durchsuchten sie nach Verwertbarem. © ARCHEOPIX/GRUBE

Von den rund 60 Paketen, die noch zur Auslieferung standen, fehlte zunächst jede Spur.

Noch am selben Tag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass in einer Tiefgarage an der Angerstraße jede Menge aufgeschlitzte Amazon-Pakete auf dem Boden liegen.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich tatsächlich um die geklaute Ladung handelt.

"Ein Teil der Pakete war geöffnet, was daraus gestohlen wurde, muss nun mühsam ermittelt werden", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner.

Die Ermittler gehen davon aus, dass dies kein Zufalls-Coup war. Von gleichartigen und bereits aufgeklärten Fällen in Europa ist bekannt, dass die Täter die Paketzusteller zuvor auf ihren Touren observiert und deren Verhaltensmuster studiert haben.

Die Pakete aus geklauten Transportern werden von den Banden in der Regel blitzschnell in andere Transporter mit falschen Kennzeichen umgeladen und zeitnah nach Verwertbarem durchsucht.