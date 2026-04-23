Endloser Streit um Leipzigs älteste Fassadenbegrünung: Ämter wehren sich gegen harte Kritik

Leipzig - Der Streit rund um Leipzigs älteste Fassadenbegrünung in der Thomasiusstraße 6 geht weiter.

Die Fassade des Gebäudes muss saniert werden. © TAG24/Nico Zeißler

Der meterhohe Efeu war am 28. Januar abgesägt worden, um Instandsetzungsarbeiten an den darunter liegenden Dachanschlüssen und der Giebelwand zu ermöglichen. Diese Entscheidung sei zuvor sorgfältig abgewogen worden und schlussendlich zugunsten des "zu erhaltenden Kulturdenkmals" ausgefallen.

Der Leipziger Umweltbund "Ökolöwe e. V." hatte daraufhin angekündigt, hinsichtlich der in seinen Augen missachteten Baumschutzsatzung Anzeige gegen das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege (ABD) zu erstatten.

Auf Nachfrage von TAG24 erklärte die Stadtverwaltung nun aber, dass weder gegen das ABD noch gegen das Amt für Umweltschutz (AfU) eine Fachaufsichtsbeschwerde eingegangen sei.

Auch auf die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sei verzichtet worden, nachdem das AfU vor Ort "umfangreiche Ermittlungen" angestellt hatte - es seien "keine nachweisbaren naturschutzrechtlichen Verstöße" festgestellt worden, weder hinsichtlich des Gehölzschnittverbotes noch hinsichtlich der geschützten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.

Die Baumschutzsatzung, auf die sich Ökolöwe berufen hatte, gelte darüber hinaus gar nicht für die Thomasiusstraße 6, da es sich bei dem Gebäude um ein Kulturdenkmal handele, wie TAG24 von Stadt-Sprecher David Quosdorf erfuhr. Der Efeu sei deshalb - trotz der erst nachträglich eingeholten Genehmigung - richtigerweise abgesägt worden, da es "nicht als denkmalkonstitiuerend" zu werten sei.