Extreme Vermüllung: Leipzig entfernt einige Altkleidercontainer

Leipzig - Seit dem 1. Januar 2025 müssen in der EU Alttextilien getrennt vom Restmüll gesammelt werden, um Recycling und Wiederverwendung zu fördern. Mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie erfolgte ein regelrechter Run auf die Alttextilcontainer. Aber selbst über 400 aufgestellte Großraumcontainer in der Stadt konnten die Mengen nicht auffangen, die Standorte vermüllten zusehends und der Zustand hält bis heute an.

In der Essener Straße türmen sich Altkleider und anderer Sperrmüll neben dem Container. © Lutz Brose

Doch die "Ausrede" mit der EU-Regel greift nicht mehr. Wie Stadt-Pressesprecher David Quosdorfer zur Problematik auf TAG24-Anfrage mitteilte, "werden leider nach wie vor neben die Container artfremde Ablagerungen (Sperrmüll) vorgenommen. Obwohl die Arbeitsab­läufe optimiert wurden, türmen sich neben den Containern immer wieder Sperrmüll, Elektro­schrott und Restabfall."

Noch krasser der Aspekt, dass zum Teil auch Alttextilien neben dem Container abgestellt werden, obwohl dieser noch leer ist.

Aktuell sind in Leipzig 400 Alttextilcontainer an 311 Standorten aufgestellt. Betreiber sind externe Firmen sowie der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig.

Die Sondernutzungserlaubnisse laufen für alle Betreiber noch bis Ende 2027. Danach erfolgt eine Neuvergabe der Standorte.

Einige davon, wie in der Merseburger Straße oder der Georg-Schumann-Straße, wurden jetzt ganz entfernt, um die Vermüllung einzudämmen. Wenn kein Müll mehr dort abgestellt wird, werden sie wieder aufgestellt und die Standorte neu bewertet.