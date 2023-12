Gala-Essen in Leipzig: Hier genießen Wohnungslose einen Weihnachtsschmaus

Leipzig - Das Weihnachtsfest rückt näher. Doch während die einen bereits Heiligabend im gemütlichen Zuhause entgegenblicken, haben andere nicht so viel Glück. Um auch wohnungslosen Menschen in dieser Zeit eine Freude zu bereiten, hat der Verein Schulterschluss am Dienstagabend zum Weihnachtsessen geladen.