Ist dieses Logo bald Geschichte? Großer Mieter verschwindet aus Leipziger Uniriesen

Leipzig - Seit Jahren schon prangt das Logo der European Energy Exchange (kurz: EEX) am Leipziger Uniriesen. Nun könnte damit jedoch bald Schluss sein, denn: Die Energiebörse zieht um.

Das Logo der European Energy Exchange am Leipziger Panorama Tower. Prangt es bald an einem anderen Gebäude? © Christian Grube

2026 will EEX nach 18 Jahren am Augustusplatz in das NEO Leipzig, das ehemalige Karstadt im Zentrum, einziehen.

Seit 2008 befindet sich die Energiebörse zusammen mit ihrem Tochterunternehmen, der European Commodity Clearing (ECC), im Panorama Tower. Mit knapp 550 Mitarbeitern belegen beide Unternehmen dort derzeit sieben Etagen.

Im NEO wollen EEX und ECC künftig die dritte Etage sowie die zweite und dritte Etage des unmittelbar angrenzenden Bürgerhauses beziehen.

"Unser Ziel ist es, ein modernes Arbeitsumfeld für alle Kolleginnen und Kollegen zu schaffen, das gleichzeitig genügend Platz für unsere stetig wachsende Zahl an Mitarbeitenden bereithält", erklärte Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX. "Mit dem NEO Leipzig haben wir die Möglichkeit, die Bürofläche optimal an den Bedarf unseres Teams anzupassen. Gleichzeitig ermöglicht es uns, weiterhin im Herzen der Stadt ansässig zu bleiben, was für unsere Beschäftigten ein großer Vorteil ist."

Mit dem Einzug der beiden Unternehmen soll im NEO indes bereits mehr als die Hälfte der Flächen vergeben sein, erfuhr TAG24. Der erste Büronutzer soll im ersten Quartal 2025 einziehen.

Wie es mit dem Logo am Panorama Tower weitergeht, steht aktuell noch nicht fest, sagte eine Sprecherin der EEX gegenüber TAG24.