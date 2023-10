Jugendgruppe aus Sachsen steckt in Israel fest: Leipzig hofft jetzt auf Evakuierungsmission

Leipzig/Herzliya - Sie sind mitten im Krieg und kommen nicht weg. Die Jugendgruppe des "TheatervereinK" aus Leipzig steckt weiterhin in der israelischen Küstenstadt Herzliya fest . Immer wieder müssen die 15 Jugendlichen und ihre vier Betreuer in den Luftschutzraum, weil die Hamas aus dem Gaza-Streifen Raketen auf das nahe Tel Aviv abfeuert.

Dieses Foto entstand bei der letzten Theaterprobe in Leipzig, danach flogen die 15 Jugendlichen und ihre vier Betreuer nach Israel. © Facebook/TheatervereinK

Es hätte alles so schön werden sollen. Seit mehr als einer Woche weilen die Jungen und Mädchen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren in Leipzigs israelischer Partnerstadt. Gemeinsam mit jungen Israelis hatten sie im Internat des Schulkomplexes "HaKfar HaYarok" für eine mehrsprachige Performance geprobt. Am Sonntag sollte Premiere sein.



Doch Tausende Raketen, die am Samstag vom Gaza-Streifen aus auf Israel gefeuert wurden, beendeten das Theaterprojekt abrupt. Die Sachsen wachten in einem Albtraum auf, der bis heute andauert.

Zwar blieb Herzliya bislang vom Terror der Hamas verschont, doch immer wieder schrillen auch hier die Sirenen, wenn Raketen auf das nahe Tel Aviv abgefeuert werden.

"Sie mussten am Sonntag dreimal in den Luftschutzraum und heute Mittag wieder", berichtete Theater-Vorstandsfrau Anika Rambow (24) am gestrigen Montag. Ihre kleine Schwester ist auch in Herzliya.

Die Jugendlichen halten ständigen Telefonkontakt zu ihren besorgten Familien in Leipzig. "Ansonsten versuchen sie, sich mit Basteln, Singen und Schauspielerei abzulenken."