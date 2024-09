Leipzig in voller Blüte: Hier entstehen bald weitere Blühwiesen

In Altlindenau und Engelsdorf sollen ab sofort Blühwiesen entstehen. (Symbolbild) © 123RF/Serg_v

Im Rahmen der Kampagne "Unser Park" erforscht die Stadt im Johannapark seit 2021 die Entwicklung von Blühwiesen, Strauch-Flächen und Co.

Im vergangenen Jahr wurde dieses Projekt schließlich schrittweise auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet, sodass ganze 23 ehemalige Kurzgrasflächen zu Wiesen heranwachsen konnten.

Wie die Stadt informierte, soll diese Zahl nun um drei weitere Areale ergänzt werden.

So wurde in den vergangenen Wochen in der Kuhturmstraße in Altlindenau, am Gaswerk in Engelsdorf und im Engelsgrund von der Stadtreinigung Saatgut aufgebracht.

Bereits Anfang August wurde dafür der Boden bereitet und die ehemalige Grasnarbe durch mehrmaliges Fräsen und Entfernen der Wurzeln beseitigt.