Leipzigs größter Schornstein gesprengt! Hier könnt Ihr das Video noch einmal sehen

Der 170 Meter hohe Schornstein an der Arno-Nitzsche-Straße, dessen Sprengung 2022 wegen Bürgerbedenken verschoben wurde, wird dem Erdboden gleichgemacht.

Von Nico Zeißler, Eric Mittmann

Leipzig - Am heutigen Sonntagvormittag war es so weit. Der 170 Meter hohe Schornstein an der Arno-Nitzsche-Straße, dessen Sprengung 2022 wegen Bürgerbedenken verschoben wurde, wurde dem Erdboden gleichgemacht.

Kurz nach 10 Uhr war es so weit: Leipzigs größter Schornstein wurde gesprengt. © Leipzig Livereport Der Betonriese - Leipzigs größter Schornstein - ist ein Überbleibsel des vor einem Vierteljahrhundert außer Betrieb gegangenen Heizwerks "Max Reimann". Mit der Organisation der Sprengung wurde die thüringische Firma Reinwald beauftragt, die auch schon das Gebäude an der Stelle des heutigen Gondwanalands im Zoo Leipzig und mehrere Kraftwerk-Schornsteine vernichtet hat. Die Esse im Leipziger Südwesten war ihr 455. Bauwerk. "Der Schornstein wird durch eine Dreifach-Faltung mit wechselseitig geöffneten Sprengmäulern in Nord-Süd-Richtung niedergeführt", sagte Sprengmeisterin Ulrike Matthes im Vorfeld. Leipzig Lokal Leipzigs Innenstadt wird zum Läufer-Paradies: Hier gibt es Sperrungen Seit 8 Uhr gilt rund um das Gelände der Leipziger Stadtwerke in der Arno-Nitzsche-Straße 35 ein Sperrkreis, in dem sich unter anderem ein Kleingartenverein, eine Gärtnerei, ein Friedhof, eine Sporthalle, zwei Tankstellen, ein kleineres Gewerbegebiet und eine Gemeinschaftsunterkunft befinden. Kurz nach 10 Uhr war es dann so weit: Mit mehreren Explosionen wurde der Schornstein zu Fall gebracht. Das Ganze könnt Ihr Euch hier noch einmal im Video ansehen.

Leipzigs größter Schornstein ist gefallen, die Sprengung ist erfolgt.

Die Sprengung soll nach bisheriger Planung zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr stattfinden.

Die Zukunft auf dem Gelände des einstigen Heizwerks "Max Reimann" spielt nicht ganz so hoch, zumindest in baulicher Hinsicht. Ein 60 Meter hoher Wärmespeicher ist das neue Wahrzeichen des Heizkraftwerkes Süd. Das moderne Gasturbinenkraftwerk soll im Oktober in Betrieb gehen. Zunächst will Leipzig hier mit Erdgas Strom und Wärme erzeugen. Später einmal sollen die Siemens-Gasturbinen laut SWL grünen Wasserstoff verbrennen.

Nach dem Schornstein soll im Oktober das Heizkraftwerk Süd, ein modernes Gasturbinenkraftwerk, in Betrieb gehen. © Silvio Bürger

Der beeindruckende Bau auf dem Gelände des einstigen Heizwerks ist wohl der Schornstein mit der kürzesten Betriebszeit in Sachsen. Von 1984 bis 1987 erbaut, rauchte er nur bis zum Jahr 1996. Danach wurde im Reimann-Heizwerk die Fernwärmeproduktion aus Braunkohle wieder eingestellt. In den neun Jahren seien immerhin 21 Millionen Tonnen Rohbraunkohle verfeuert worden, berichtete Stadtwerke-Sprecher Peter Krutsch.

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, werden Signale die Arbeitsschritte der Sprengung ankündigen und beenden. Ein langer Fanfarenstoß bedeute "Achtung! Absperrung herstellen! In Deckung gehen!", zwei kurze Fanfarenstöße "Achtung! Es wird gezündet". Drei kurze Fanfarenstöße signalisieren, dass die Sprengung beendet ist.

Um die Aufprallwucht abzufedern, wurde bereits Sand aufgeschüttet. © Silvio Bürger

Aufgrund der aktuellen Trockenheit rechnet Sprengmeisterin Ulrike Matthes auch außerhalb des Sperrkreises mit Staub. Sie empfiehlt deshalb Anliegern und Anwohnern in der Umgebung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Seit 6.30 Uhr ist der Sperrkreis in Kraft. Das heißt zunächst, dass niemand mehr in das betroffene Gebiet hinein darf. Menschen, die in dem Bereich leben, müssen ihn inzwischen verlassen haben.

Dieser Sperrkreis muss bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, geräumt werden. © Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Zahlreiche Menschen hatten sich am Sperrkreis eingefunden, um die Sprengung zu erleben. © Leipzig Livereport