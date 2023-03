"Menschen zurück ins Leben bringen": Gemkow besucht einzigartiges Schlaganfall-Zentrum

Leipzig - Jedes Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall, so eine Studie der Deutschen-Schlaganfall-Hilfe. Etwa ein Drittel der Betroffenen hat als Folge mit dauerhaften körperlichen Störungen zu kämpfen, die im chronischen Stadium mit Physio- und Beschäftigungstherapie nicht mehr rehabilitiert werden können. Hier kommt eine neue Technologie zur Rehabilitation von Schlaganfallpatienten mit Zentrum in Leipzig ins Spiel. Am Mittwoch erhielt die Einrichtung gleich doppelt hohen Besuch.