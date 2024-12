Modernisierungen und ganz neue Standorte: ALDI nimmt Leipzig und Umgebung ein

Seit 2023 wurden in und um Leipzig 13 Aldi-Standorte eröffnet - 2025 geht der Siegeszug weiter.

Lutz Brose Leipzig - Verliebt in Leipzig? Offenbar haben sich die Macher vom Albrecht-Stammhaus in Essen-Schonnebeck in die Messestadt samt Umgebung verguckt, denn ALDI Nord verfolgt eine umfassende Expansionsstrategie in und um Leipzig.

"Coming soon": 2025 sollen noch zwei weitere Standorte in Leipzig entstehen. © Lutz Brose Dazu gehören die Erschließung neuer Standorte sowie zahlreiche Modernisierungen bestehender Märkte. Insgesamt 13 Eröffnungen feierte der Discounter alleine zwischen März 2023 und Dezember 2024. Im kommenden Jahr folgen zwei neue Standorte, ein Rückbau bzw. Neubau und sechs Erweiterungen. Damit wächst die Verkaufsfläche um mehr als 65 Prozent gegenüber 2022. Das entspricht einer Fläche von etwa 1,5 Fußballfeldern: "Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Metropolregion Leipzig auszubauen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten", so Torsten Spaller, Leiter Immobilien und Expansion für den Norden der Metropolregion Leipzig. Am Standort an der Koburger Straße in Markkleeberg hat bereits der Neubau als Mixed-Use-Konzept begonnen, in dem neben einem ALDI Markt auch 18 Wohnungen entstehen.

In Markkleeberg entsteht derzeit eine neue Filiale. © Lutz Brose