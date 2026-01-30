Nach Anschlag in Berlin: So sichert Leipzig seine kritische Infrastruktur

Leipzig - Der Anschlag samt Stromausfall in Berlin hat auch in der Messestadt Sorge um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur aufkommen lassen. In der Leipziger Ratsversammlung hat das Bündnis Sahra Wagenknecht am Mittwoch die Stadtverwaltung zur aktuellen Lage befragt.

Ist Leipzig vor einem Anschlag wie in Berlin Anfang Januar geschützt?

Für die Leipziger Gruppe seien demnach Sicherheits-, Risiko- und Krisenfragen kein punktuelles Thema, sondern Bestandteil der Unternehmenssteuerung, hieß es in der Antwort der Stadtspitze. "Dazu gehören verbindliche Notfall- und Krisenkonzepte, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sowie regelmäßige Übungen von Notfall- und Krisenszenarien."



Ein vollumfänglicher Schutz könne zwar nie garantiert werden. Die Stadt setze deshalb jedoch bewusst nicht nur auf Prävention, sondern vor allem Resilienz. Das Ziel: Ereignisse früh erkennen, Auswirkungen im Ernstfall begrenzen, handlungsfähig bleiben und die Versorgung strukturiert und priorisiert wiederherstellen.

Bei Störungen und Wartungen im Netz verfüge die Netz Leipzig über mehrere Notstromaggregate. Diese könnten jedoch lediglich für eine lokale Wiederversorgung genutzt werden. Sollte es zu einem großflächigen Ausfall kommen, werde das Unternehmen wie in Berlin auf die Unterstützung anderer Organisationen und Netzbetreiber zurückgreifen.

Beim Stromausfall in der deutschen Hauptstadt hatten unter anderem Brandenburg und Sachsen-Anhalt Notstromaggregate zur Verfügung gestellt. Auch die Netz Leipzig steuerte laut Stadtverwaltung ein Aggregat bei.