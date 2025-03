Nach Unglück an tragischem Unfallort: Ist die Prager Straße wirklich sicher?

Leipzig - Vier Jahre nach dem tragischen Unfall auf Leipzigs Prager Straße , bei dem drei Menschen ums Leben kamen, ereignet sich an genau derselben Stelle erneut ein Unglück. Ist die Straße wirklich sicher? TAG24 hat nachgefragt.

Die Kreuzung Franzosenallee an der Prager Straße. 2022 hatte Leipzig die Verkehrsführung bereits verändert, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Laut Polizei gilt die Stelle nach wie vor nicht als Unfallschwerpunkt. © Lutz Brose

Es war am Abend des 12. März, als plötzlich ein Lkw von der Prager Straße abkam und in die Haltestelle Franzosenallee rauschte. Der Brummi geriet ins Gleisbett, fuhr sich aufgrund des nassen Untergrundes fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unklar ist bisher noch, warum und wie der Laster von der Prager Straße abkam. Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, laufen derzeit noch die Ermittlungen dazu.

Gleichzeitig erklärte der Sprecher, dass die Kreuzung nach wie vor nicht als Unfallschwerpunkt gelte. "Hierfür müssen zum einen die Grenzwerte für eine Unfallhäufungsstelle erfüllt sein, und es muss eine gewisse Gleichartigkeit der Unfälle vorliegen." Beides sei im Fall der Franzosenallee nicht gegeben.

Zwölf Unfälle hatten sich seit dem tragischen Crash im März 2021 an der Stelle ereignet, sechs davon im Jahr 2024. "Alles kleinere Unfälle. Nur in einem Fall kam es zu einer leichten Verletzung. Dabei handelte es sich um einen Wildunfall", so Graupner.

Um den Grenzwert für eine Unfallhäufungsstelle zu erfüllen, hätte die Polizei in drei Jahren fünf Unfälle mit Personenschaden registrieren müssen. "Hier gab es lediglich zwei."