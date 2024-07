Roland Kaiser und Peter Maffay sorgen für Verkehrschaos rund um die Red Bull Arena

Leipzig - Am Freitag und am Samstag besuchen mit Roland Kaiser (72) und Peter Maffay (74) zwei hochkarätige Musik-Acts die Messestadt. Damit Eure Anreise problemlos abläuft und Ihr auch keine Minute der Acts verpasst, gibt es einige Hinweise zu beachten.

Das Konzert von Roland Kaiser (72) beginnt am Freitagabend um 20 Uhr und dauert bis circa 22.30 Uhr an. © Eric Münch

Clever ist, wer an den Konzertabenden mit dem Rad oder ÖPNV anreist - neben dem üblichen Verkehrschaos im Bereich der westlichen Innenstadt, das sich schon beim Pink-Konzert am Mittwoch zeigte, finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen an der Zeppelinbrücke statt.

Die Eintrittskarten zu beiden Konzerten beinhalten einen ÖPNV-Fahrschein - damit könnt Ihr vier Stunden vor und nach dem Konzert alle Regionalzüge, S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse in der Tarifzone 110 nutzen.

"Die Leipziger Verkehrsbetriebe fahren, trotz der bestehenden Baumaßnahme Zeppelinbrücke, mit den regulären Linien und diversen Sonderlinien zum Waldplatz", informierte das Ordnungsamt Anfang der Woche.

Unter anderem gibt es eine Sonder-Straßenbahnlinie der Nummer 56, die zwischen der Messe, dem Hauptbahnhof und dem Waldplatz verkehrt. Außerdem wird die Straßenbahnlinie 15 durch weitere Fahrten verstärkt.