Schneetreiben in Leipzig: 100 Leute liefern sich Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz

Leipzig - Sturmtief "Elli" traf am Freitag auch auf die Messestadt , doch das große Schneechaos blieb glücklicherweise zunächst aus. Stattdessen konnten sich zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger über die ersten richtigen Schneemassen des aktuellen Winters freuen.

Am Connewitzer Kreuz kam es am Freitagabend zur traditionellen Schneeballschlacht. So mancher Teilnehmer verfeuerte dabei offenbar auch seine Silvester-Restbestände.

Damit einher ging am Freitagabend gleich noch eine alte Tradition: die Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz.

Gegen 20 Uhr trafen sich dort zunächst um die 50 Personen, um sich ordentlich einzuseifen. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass dabei offenbar auch noch einige Restbestände der Silvesternacht gezündet wurden.

Die Spitze der Teilnehmerzahl war laut Polizei gegen 21 Uhr erreicht, als rund 100 Menschen am Kreuz zusammengekommen waren und sich eine ausgelassene Schneeschlacht lieferten.

Damit niemandem etwas passiert, sperrte die Polizei den Bereich vorübergehend zwischen Arno-Nitzsche-Straße und Wolfgang-Heinze-Straße sowohl für Autofahrer als auch die Busse und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Sperrung jedoch wieder aufgehoben werden.

"Das Ganze verlief friedlich. Es gab keine Vorfälle", sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24.