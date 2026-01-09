 973

Schneetreiben in Leipzig: 100 Leute liefern sich Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz

Sturmtief Elli traf am Freitag auch auf Leipzig und sorgte am Abend für eine alte Tradition: die Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Sturmtief "Elli" traf am Freitag auch auf die Messestadt, doch das große Schneechaos blieb glücklicherweise zunächst aus. Stattdessen konnten sich zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger über die ersten richtigen Schneemassen des aktuellen Winters freuen.

Am Connewitzer Kreuz kam es am Freitagabend zur traditionellen Schneeballschlacht. So mancher Teilnehmer verfeuerte dabei offenbar auch seine Silvester-Restbestände.
Am Connewitzer Kreuz kam es am Freitagabend zur traditionellen Schneeballschlacht. So mancher Teilnehmer verfeuerte dabei offenbar auch seine Silvester-Restbestände.

Damit einher ging am Freitagabend gleich noch eine alte Tradition: die Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz.

Gegen 20 Uhr trafen sich dort zunächst um die 50 Personen, um sich ordentlich einzuseifen. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass dabei offenbar auch noch einige Restbestände der Silvesternacht gezündet wurden.

Die Spitze der Teilnehmerzahl war laut Polizei gegen 21 Uhr erreicht, als rund 100 Menschen am Kreuz zusammengekommen waren und sich eine ausgelassene Schneeschlacht lieferten.

Leipzig: Leipziger stellen Grabkerzen und Mutmacher für abgeholzte Bäume auf - und wenden sich an "Idioten wie ihr"
Leipzig Lokal Leipziger stellen Grabkerzen und Mutmacher für abgeholzte Bäume auf - und wenden sich an "Idioten wie ihr"

Damit niemandem etwas passiert, sperrte die Polizei den Bereich vorübergehend zwischen Arno-Nitzsche-Straße und Wolfgang-Heinze-Straße sowohl für Autofahrer als auch die Busse und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Sperrung jedoch wieder aufgehoben werden.

"Das Ganze verlief friedlich. Es gab keine Vorfälle", sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24.

Weiterer Schnee am Samstag erwartet

Sturmtief "Elli" brachte vor allem am Freitagmorgen den Verkehr in Leipzig ordentlich durcheinander. Das große Schneechaos blieb glücklicherweise jedoch aus.
Sturmtief "Elli" brachte vor allem am Freitagmorgen den Verkehr in Leipzig ordentlich durcheinander. Das große Schneechaos blieb glücklicherweise jedoch aus.

Nach dem Höhepunkt um 21 Uhr löste sich die Zusammenkunft allmählich wieder auf. "Gegen 22 Uhr war es schon deutlich weniger geworden", so der Polizeisprecher.

Der Deutsche Wetterdienst wies am Freitag darauf hin, dass es in den kommenden Tagen weiter schneien kann. So wird zumindest für Samstag mit dichten Wolken und Schneeschauern gerechnet. Am Sonntag ziehen dann erneut Wolken über Sachsen, Schnee soll allerdings nur noch im Erzgebirge fallen.

Die Temperaturen bewegen sich derweil tagsüber zwischen 0 und minus 7 Grad. In der Nacht kann das Thermometer auf bis zu minus 14 Grad fallen.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: