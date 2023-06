Leipzig enthüllt auf Stadtfest seine neue Bahn: "Straßenbahn der Zukunft"

Leipzig - Bis Sonntag 18 Uhr können die Besucher des Leipziger Stadtfests das Modell der neuen Straßenbahn begutachten und ihr Feedback abgeben. Zum ersten Mal bekommen die Leipziger dann die Bahn in Originalgröße zu sehen.

Die Neuerung der Straßenbahnen reihe sich in die 2018 beschlossene Mobilitätsstrategie zum Ausbau des ÖPNV ein.

"Die gemeinsame Bestellung von Görlitz, Zwickau und Leipzig ist ein wichtiges Zeichen der sächsischen Verkehrsunternehmen, gemeinsam Synergien zu erschließen und zugleich wichtige Innovationen für Klimaschutz und Verkehrswende umzusetzen", so Ronald Juhrs, Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Die LVB ist Teil des Vorhabens "Sächsische Plattform - Straßenbahn der Zukunft" gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben in Zwickau (SVZ) und Görlitz (GVB).

Das Modell zeigt die neue Bahn in Originalgröße bis zur ersten Tür. © News5/Grube

Die neue "Straßenbahn der Zukunft" soll sowohl ihren Fahrgästen, als auch ihren Fahrern viele Vorteile bieten.

So wurde der moderne Fahrerarbeitsplatz entsprechend der Meinungen der Mitarbeiter entwickelt.

Für ihre Fahrgäste verspricht die 2,40 Meter breite Bahn ausreichend Platz.

Um das Fahren der breiteren Bahnen zu ermöglichen, wurde die Gleisinfrastruktur seit den 1990er Jahren mithilfe finanzieller Unterstützung des Bundes schrittweise modernisiert.

Zudem sollen die Bedürfnisse von bisher benachteiligten Passagieren besser berücksichtigt werden.

"Nur durch ein attraktives Angebot mit Bus und Bahn können wir eine echte Alternative in der Gestaltung der Verkehrswende in Leipzig bieten", so Thomas Dienberg, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau.

Denn auch der Umwelt und Wirtschaft sollen die Straßenbahnen Gutes tun. Eine innovative Fahrzeugsteuerung soll demnach den Energieverbrauch senken und ihre Instandhaltung Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Leipzig sichern.

Ende nächsten Jahres sollen die Straßenbahnen ausführlich getestet werden, sodass sie ab 2025 die Leipziger von A nach B bringen können.