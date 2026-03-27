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Tram-Unfall im Leipziger Zentrum: Fußgänger auf Schienen behandelt

Am heutigen Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn am Leipziger Roßplatz einen Fußgänger.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am heutigen Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn am Leipziger Roßplatz einen Fußgänger.

Die verletzte Person musste noch auf den Gleisen liegend behandelt werden.
Die verletzte Person musste noch auf den Gleisen liegend behandelt werden.  © EHL Media/Björn Stach

Wie die Polizei Leipzig auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.32 Uhr.

Dabei habe eine Straßenbahn vom Bayrischen Bahnhof in Richtung Innenstadt fahrend am Roßplatz nach links abbiegen wollen.

"Ein Fußgänger missachtete vermutlich die Lichtzeichen und überquerte die Gleise", sagte Polizeisprecher Moritz Peters. Es kam zum Zusammenstoß.

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Die Person musste verletzt und auf den Gleisen liegend vor Ort von den Rettungskräften behandelt werden.

Möglicherweise hatte der Fußgänger die Ampel missachtet.
Möglicherweise hatte der Fußgänger die Ampel missachtet.  © EHL Media/Björn Stach
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Es kommt zu Einschränkungen der Straßenbahnen

Aufgrund des Unfalls kam es zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs.
Aufgrund des Unfalls kam es zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Im Zusammenhang mit dem Unfall kam es zu Einschränkungen der Linien 2, 8, 9, 10, 11 und 14.

Angaben der LVB zufolge, fuhren die Linie 2 Richtung Naunhofer Straße, die 9 nach Connewitz sowie die 10 und 11 in Richtung Wahren über die Haltestelle Messekehre.

Die Linien 2 nach Grünau und 9 nach Thekla fuhren über den Augustusplatz. Die Linien 10 nach Lößnig, 11 nach Dölitz sowie die 8 und die 14 in beide Richtungen hielten unter anderem am Goerdelerring.

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Wie die Verkehrsbetriebe gegen 17.30 Uhr meldeten, fahren die Bahnen wieder nach dem planmäßigen Linienbetrieb. Dennoch kommt es vorübergehend noch zu Verspätungen. Aktuelle Infos findet Ihr auf l.de.

Erstmeldung um 17.07 Uhr, aktualisiert um 17.41 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/Björn Stach

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