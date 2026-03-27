Tram-Unfall im Leipziger Zentrum: Fußgänger auf Schienen behandelt

Leipzig - Am heutigen Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn am Leipziger Roßplatz einen Fußgänger.

Die verletzte Person musste noch auf den Gleisen liegend behandelt werden. © EHL Media/Björn Stach

Wie die Polizei Leipzig auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.32 Uhr.

Dabei habe eine Straßenbahn vom Bayrischen Bahnhof in Richtung Innenstadt fahrend am Roßplatz nach links abbiegen wollen.

"Ein Fußgänger missachtete vermutlich die Lichtzeichen und überquerte die Gleise", sagte Polizeisprecher Moritz Peters. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Person musste verletzt und auf den Gleisen liegend vor Ort von den Rettungskräften behandelt werden.