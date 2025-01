Vermeintlicher Müll zersprengte seine Hände: Wie geht es für Robert beruflich weiter?

Leipzig - Er hat seinen Mut nicht verloren. Kämpft weiter, auch wenn sein Leben von nun an anders sein wird. Am 14. Januar sprengte eine Kugelbombe, die Robert im Stötteritzer Güntzpark am Lichtenbergweg in Leipzig für Müll hielt, die Hände des 40-Jährigen weg. Ein gestarteter Spendenaufruf erzielte nach kurzer Zeit erhebliche Resonanz.