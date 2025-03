Wohnungsnot in Leipzig: Tausende Senioren, doch wo sollen sie hin?

Hinzu kommt, dass ein Teil der Seniorenwohnungen nicht mal von ihrer Zielgruppe bewohnt werden würde, was den Bedarf zusätzlich erhöht.

Aufgrund des Renteneintritts der geburtenstarken Jahrgänge werde diese Zahl bis 2045 drastisch steigen. Das Institut prognostiziert satte 29.100 altersgerechte Seniorenhaushalte, die in 20 Jahren fällig werden.

Der Untersuchung zufolge leben derzeit in 26 Prozent der 336.000 Leipziger Haushalte Senioren. Dementsprechend benötige es bereits jetzt 20.000 altersgerechte Wohnungen.

"Das wird sich in den nächsten Jahren allerdings noch enorm verschlimmern. Oder anders gesagt: Leipzig rast mit 100 Sachen auf die graue Wohnungsnot zu."

"Der Wohnungsmarkt in Leipzig ist mit der neuen Rentnergeneration der geburtenstarken Jahrgänge komplett überfordert", erklärte Institutsleiter Matthias Günther.

Wichtig sei zudem, Wohnungen, in denen bereits Senioren leben, altersgerecht zu gestalten. © Nils F. Hillebrand

In den 16.600 Leipziger Haushalten, die schon jetzt von Senioren bewohnt werden, sei es zudem wichtig, dass sie über eine altersgerechte Ausstattung verfügen.

"Ob Eigenheim, Reihenhaus oder Eigentumswohnung: Es ist wichtig, älteren Menschen für ihr Wohneigentum rechtzeitig einen Anreiz zu geben, ihr eigenes Zuhause seniorengerecht umzubauen. Dabei ist das Bad das A und O", so Günther.

Außerdem warnt das Institut vor drohender Altersarmut und sogenannten K.-o.-Mieten, die sich insbesondere durch teure Umbaumaßnahmen ergeben könnten.

Viele der Baby-Boomer-Generationen wären zeitweise arbeitslos gewesen oder hätten für Niedriglohn gearbeitet, was sich in ihrer Rente widerspiegelt.

"Ihre Miete können sie sich damit nicht mehr leisten. In Zukunft werden also deutlich mehr Menschen als heute in Leipzig auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben."